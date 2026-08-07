La Generalitat destina 30.000 € al CEM La Nucía para ampliar su oferta educativa y fortalecer la investigación aplicada

La Generalitat ha destinado una subvención de 30.000 euros al Centro Educativo Medioambiental (CEM) ‘El Captivador’ de La Nucía con el objetivo de ampliar su oferta educativa, fortalecer la investigación aplicada y consolidar un modelo de educación ambiental basado en el rigor científico, la innovación y la colaboración institucional.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado las instalaciones del CEM Captivador junto a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Durante la visita recorrieron los 20.000 m2 de este Centro Educativo Medioambiental (adherido a la Estrategia de Educación Ambiental” de la Comunitat Valenciana (EAR)) y sus diferentes espacios educativos y recreativos: Albergue, Sequia Mare, Aula de la Naturaleza, Laboratorios, Museo Etnológico, Colecció Bibliogràfica de Sant Vicent Ferrer, Sèquia Mare, Eco-huertos, Invernadero- Semillero Zona Barbacoas- Acampada…etc.

Tras concluir la visita se firmó el convenio de colaboración entre las dos instituciones. Vicente Martínez Mus ha señalado que el apoyo de la Generalitat permitirá “seguir fortaleciendo un centro que se ha consolidado como un referente en la divulgación ambiental y la transferencia del conocimiento”. Asimismo, ha destacado que “la educación ambiental es una herramienta esencial para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y para implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio natural”.

“13.300 visitantes en el curso 2025-2026”

“Con la firma de este convenio con la Generalitat y esta subvención de 30.000 euros el CEM Captivador dará un salto cualitativo ya que nos permitirá reforzar siete líneas de actuación en Educación Medioambiental. Queremos agradecer a la Consellería de Medio Ambiente su implicación y apuesta por nuestro Centro Educativo Medioambiental, por el que el curso pasado pasaron 13.300 visitantes” comentó Bernabé Cano, acalde de La Nucía

Fortalecer 7 líneas de actuación

La subvención permitirá financiar siete líneas de actuación orientadas a reforzar la actividad del centro: formación especializada y transferencia del conocimiento; innovación educativa y desarrollo de nuevos recursos didácticos; mejora de infraestructuras y equipamientos para la educación ambiental; participación ciudadana y actividades de sensibilización; comunicación y divulgación ambiental; refuerzo de la capacidad educativa del CEM y puesta en valor del patrimonio ambiental, etnográfico y del paisaje cultural.

El Centro Educativo Medioambiental El Captivador, perteneciente al Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con la Universidad de Alicante, desarrolla un programa de investigación, educación, divulgación y participación dirigido tanto a la comunidad científica como a centros educativos y al conjunto de la ciudadanía. Situado en el Tossal del Captivador, entre el parque natural de la Serra Gelada y el espacio protegido Ponoig-Puig Campana, el centro aspira a consolidarse como un referente de la educación ambiental en la Comunitat Valenciana.

Más formación e investigación

Entre las actuaciones previstas figura la contratación de profesorado de la Universidad de Alicante y de otros especialistas para impartir cursos, seminarios y talleres, así como el impulso de proyectos de investigación aplicada relacionados con la educación ambiental, el cambio climático, la biodiversidad y las energías renovables. Además, el centro seguirá ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo de estudios científicos, prácticas universitarias y trabajos de fin de grado y de máster.

La ayuda también permitirá crear un “Aula de Astronomía” como nuevo espacio permanente de divulgación científica, desarrollar materiales didácticos y recursos digitales, mejorar el equipamiento científico y audiovisual del centro y reforzar los recursos destinados a talleres y actividades educativas.

Asimismo, se ampliarán las actividades del Museo Etnológico José Soler y se pondrán en valor elementos patrimoniales del entorno como la Ermita de Sant Vicent y la Séquia Mare mediante nuevos talleres, itinerarios interpretativos y actividades de recuperación de los conocimientos tradicionales vinculados al territorio.

CEM Captivador

El Centro Educativo Medioambiental El Captivador (CEM Captivador) es un complejo destinado a acercar la naturaleza y la historia mediterránea y en concreto de La Nucía a todos los sectores de la población que dispone de un programa con carácter educativo, turístico y socio-cultural; que puede dar cabida tanto a estudiosos de la naturaleza como a diversas escuelas que puedan realizar sus actividades educativas en dichas instalaciones.

Es un centro medioambiental municipal del Ayuntamiento de La Nucía que abrió sus puertas en 2011, vinculado siempre a la Universidad de Alicante, y desde entonces no ha parado de crecer sumando nuevas piezas: Albergue, Museo Etnológico, Aula de la Naturaleza, Huertos Ecológicos- Semilleros, Arboretum…etc. hasta los 20.000 metros cuadrados actuales. Está rodeado de una red de senderos, interpretativos de la naturaleza y la fauna (punto avistamiento de aves) que lo conecta con La Nucía. Desde 2025 está en la Estrategia de Educación Ambiental” de la Comunitat Valenciana (EAR) y desde 2023 es la sede provincial de la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO).