Villajoyosa invierte 200.000 euros en la renovación del pavimento y la señalización en la urbanización Montesol

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a licitación el proyecto de obras de pavimentación de calzada y señalización del Sector Urbano PR-7 de Villajoyosa, urbanización Montesol. La actuación tendrá una inversión de 200.000 euros y tiene como objetivo de mejorar el deterioro del firme actual y renovar la señalización, lo que incrementará el confort y la seguridad vial de vecinos y conductores.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la renovación de las calles de la urbanización Montesol es una demanda histórica de los residentes que llevan años circulando por unas calles que no cuentan con las mejores condiciones para el paso de vehículos”. El primer edil apuntó que “esta mejora solo será el principio porque vamos a seguir invirtiendo en zonas como Montesol”.

La actuación abarca una superficie total de 6.300 metros cuadrados de calzada destinada al tráfico rodado además de la renovación de toda la señalización horizontal y vertical de la urbanización Montesol. En fases posteriores está previsto instalar el alumbrado público.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “la actuación que se va a llevar a cabo y que ya se ha licitado consiste en el fresado y reasfaltado de las calles con una nueva mezcla asfáltica de 6 centímetros de espesor además de reductores de velocidad en los pasos de peatones que permitirán mejorar la seguridad vial en una zona muy transitada”. Además, “se renovará la señalización vertical, retirando las señales más antiguas y colocando nuevas; y se repintará por completo la señalización horizontal”.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “con esta actuación, el Ayuntamiento renuev una de las vías de acceso a las viviendas del sector y mejora las condiciones de movilidad y seguridad en esta parte del municipio