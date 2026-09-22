La nueva Casa de la Música de Villajoyosa contará con tres grandes salas de ensayo y 17 aulas de instrumentos

El proyecto contempla tres grandes salas de ensayo, dos aulas de jardín musical, ocho aulas de lenguaje musical, 17 aulas destinadas a la enseñanza de instrumentos y dos aulas de coro y formación, además de diferentes zonas exteriores.

La futura Casa de la Música se ubicará en la parcela donde se encontraban las antiguas aulas prefabricadas del CEIP Doctor Álvaro Esquerdo, en la calle Doctora Damiana Zaragoza, frente al Teatre Auditori. El edificio contará con tres plantas y un sótano, con una superficie de 3.408,9 metros cuadrados construidos y 2.368,7 metros cuadrados útiles. El proyecto está planteado, además, para permitir una posible ampliación de dos plantas más.

Zaragoza ha señalado que el objetivo es que la nueva infraestructura se convierta en un espacio de referencia para la actividad musical de Villajoyosa y permita concentrar en un mismo equipamiento espacios destinados a la formación, los ensayos y las diferentes actividades de las entidades musicales.

La ubicación, frente al Teatre Auditori, permitirá además reforzar la concentración de equipamientos culturales en esta zona de la ciudad. El Ayuntamiento ya había planteado la creación de un núcleo cultural en este entorno, conectando la Casa de la Música con otros espacios públicos próximos y generando un nuevo espacio urbano vinculado a la música y la cultura.