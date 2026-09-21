La Generalitat ultima un edificio de viviendas públicas en Benidorm que ofrecerá en alquiler asequible a jóvenes y familias monoparentales

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ultima las obras de un edificio de nueve viviendas situado en el paseo de la Castellana de Benidorm que ofrecerá en alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales.

Así lo ha anunciado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, durante la visita al edificio realizada junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez. La visita ha permitido comprobar el avanzado estado de las actuaciones necesarias para que estos inmuebles puedan ponerse a disposición de la ciudadanía.

El secretario autonómico ha destacado que “la colaboración entre ambas administraciones está permitiendo desbloquear una situación que se arrastraba desde hace años y avanzar para que estas nueve viviendas se conviertan, en un futuro próximo, en el hogar de nueve familias”.

El inmueble, construido en 2018, fue adquirido por la Generalitat en 2022, pero no disponía de licencia de primera ocupación y presentaba distintas deficiencias constructivas y urbanísticas que impedían su puesta en servicio.

En 2024 se analizaron de forma exhaustiva estas deficiencias y se coordinaron con los técnicos municipales las actuaciones necesarias para resolverlas, especialmente las relacionadas con la accesibilidad desde la vía pública.

Las intervenciones han podido acometerse una vez que el edificio quedó plenamente desocupado, tras varios episodios de ocupación irregular registrados desde su adquisición.

Actuaciones en el edificio

Tras obtenerse la correspondiente licencia de obra, la EVHA impulsó un conjunto de actuaciones en los elementos comunes y las instalaciones generales del inmueble, con un presupuesto de 36.319 euros.

Entre los trabajos se incluyen la adaptación del acceso en la última planta para garantizar un itinerario practicable a personas con movilidad reducida; la colocación de barandillas y pasamanos; la sustitución de la puerta de acceso y buzones; la instalación de la puerta del cuarto de contadores de agua; reparaciones de rodapiés, humedades y pintura en zonas comunes; la colocación de sombreretes en las chimeneas de ventilación y de lamas de aluminio en las galerías-tendederos; así como la dotación de extintores y señalización de protección contra incendios.

Las actuaciones comprenden asimismo trabajos sobre las instalaciones generales del edificio, entre ellos la acometida de agua y la conexión a la red de saneamiento. En el ascensor se contemplan la sustitución de los cables de tracción y del limitador de velocidad, del equipo de emergencia y rescate con batería, del sistema de comunicación bidireccional, de placas electrónicas auxiliares del cuadro de maniobra y de la botonera de la planta superior. La acometida eléctrica exterior corresponde a la compañía suministradora.

A estas actuaciones se suma la obra para garantizar la accesibilidad al inmueble. Los trabajos realizados en la urbanización exterior han resuelto el peldaño existente en el acceso principal desde la vía pública mediante la modificación de la acera. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 24.571 euros, ya ha sido ejecutada.

En conjunto, la inversión en las actuaciones sobre elementos comunes e instalaciones y en la mejora de la accesibilidad exterior asciende a 60.890 euros. A ello hay sumar otros 54.879 euros que se han destinado a la reparación de desperfectos en las nueve viviendas.

El alcalde ha destacado “la sensibilidad y el compromiso por parte de la Generalitat para atender las necesidades de Benidorm, en este caso de vivienda pública, ya sea adecuando inmuebles existentes, como ocurre en el edificio que hemos visitado hoy, ya sea construyendo uno nuevo como el que va avanzando y cobrando altura en la zona de Poniente”. Esa promoción, ha recordado, contará “con 117 viviendas, también en régimen de alquiler y reservará un porcentaje importante a personas jóvenes o en situación de vulnerabilidad”.

Una vez finalizadas las actuaciones pendientes y obtenido el visto bueno de los técnicos municipales y la documentación necesaria para obtener la primera ocupación del edificio, la Generalitat procederá a activar el proceso de adjudicación de las viviendas.

Adjudicación de las viviendas

Las nueve viviendas de Benidorm, todas ellas de un dormitorio, se destinarán preferentemente a jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales o monomarentales, por ser las unidades de convivencia que mejor se adecuan a las características y dimensiones de estas viviendas.

Para poder acceder a ellas, los futuros beneficiarios deberán estar inscritos en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana, cumplir los requisitos generales para ser adjudicatarios de vivienda pública y disponer de ingresos suficientes para hacer frente al alquiler. La renta mensual, junto con los gastos de comunidad, no podrá superar el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia, que, para estos colectivos, deberán proceder de rentas del trabajo.

La adjudicación se realizará mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 del Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, que permitirá establecer la preferencia para estos colectivos.