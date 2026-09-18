Finestrat organiza una nueva jornada para impulsar el empleo y el emprendimiento

Después del éxito de la 1ª edición el Ayuntamiento de Finestrat, a través de la Concejalía de Empleo y Formación, va a por la 2ª. Se trata de “Finestrat EMPLEA y EMPRENDE“, una jornada dirigida a acercar nuevas oportunidades de desarrollo profesional y empresarial a jóvenes estudiantes, personas en búsqueda activa de empleo y ciudadanía interesada en poner en marcha su propio negocio. Será el viernes 2 de octubre en la Casa de Cultura de Finestrat, de 10:00 a 12:30 horas.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destaca la importancia de generar este tipo de espacios de apoyo y orientación, especialmente para quienes se encuentran dando sus primeros pasos en el mundo laboral o empresarial. “Desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de nuestros jóvenes y de todas aquellas personas que tienen una idea, un proyecto o que están buscando una oportunidad laboral. Sabemos que iniciar un camino profesional o poner en marcha un negocio no siempre es fácil. Por eso, queremos ofrecer herramientas, conocimiento y, sobre todo, referentes que puedan ayudarles a dar ese paso adelante”, señala.

En este sentido, la primera edil subraya que “apostar por nuestros jóvenes y por las personas emprendedoras es apostar por el futuro de Finestrat. Queremos que quienes tienen talento, iniciativa y ganas de trabajar encuentren en nuestro municipio oportunidades para desarrollar sus proyectos, crecer profesionalmente y contribuir también a generar riqueza y empleo”.

La segunda edición de “Finestrat EMPLEA y EMPRENDE” presenta un formato más dinámico e incorpora este año contenidos relacionados con la empleabilidad.

La primera parte de la jornada contará con la conducción de la Talent Manager y Coach Ejecutivo, Vigela Lloret, que introducirá las principales claves del actual mercado laboral. A continuación, mantendrá una conversación con Isabel Sánchez, gerente de Recursos Humanos en Avanza Movilidad Levante, para abordar cuestiones relacionadas con los procesos de selección, las competencias profesionales y las demandas actuales de las empresas.