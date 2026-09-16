Desarticulada en la Marina Baixa por la Guardia Civil la venta ilegal por internet de más de 22.000 litros de un herbicida restringido

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Kills Grass”, ha detenido a tres hombres de 31, 59 y 68 años por la venta ilegal a través de plataformas de internet de más de 22.000 litros de un herbicida de uso exclusivamente profesional. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la propiedad industrial, de riesgo catastrófico y de organización criminal.

La investigación se inició por el Área de Investigación del Puesto Principal de Altea a raíz de una inspección realizada por Sanidad Vegetal de la Conselleria de Medio Ambiente en una empresa de la comarca, en la que se detectaron ventas inusualmente elevadas de este herbicida a un mismo usuario. Se trata de un producto sometido a una estricta trazabilidad por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debido a su elevada toxicidad para las personas, el medio acuático y el medio ambiente, y cuya adquisición, almacenamiento y aplicación exigen estar en posesión de los carnés profesionales correspondientes.

Las gestiones desarrolladas por los investigadores, permitieron determinar que ese comprador, autorizado únicamente para utilizar el producto, pero no para revenderlo, lo adquiría de forma continuada mediante transacciones en apariencia legales y lo introducía después en el mercado en línea, rompiendo así la cadena de trazabilidad. El herbicida se comercializaba en toda España y en distintos países europeos, principalmente Francia, a través de plataformas de venta y de una página web creada expresamente para ello. Su adquisición por personas sin autorización ni formación incrementa de forma sustancial el riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la sanidad animal.

Los agentes practicaron dos registros, uno en la vivienda del principal investigado y otro en la empresa suministradora, ambos en la Nucía (Alicante), con la colaboración del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. En el domicilio fueron intervenidos 33 envases de un litro del herbicida, además de cajas, etiquetas y material de embalaje preparado para los envíos. El investigado almacenaba la sustancia en la propia vivienda, que carecía de cualquier medida de seguridad para este tipo de productos y en la que también residía una menor.

La investigación ha permitido igualmente el bloqueo de tres cuentas bancarias en las que el principal investigado facturó alrededor de 800.000 euros en poco más de dos años, así como la intervención de tres turismos de alta gama y una motocicleta. En el registro de la empresa se obtuvo la documentación contable relativa a las ventas del herbicida. Los informes periciales sobre la toxicidad del producto han sido emitidos por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.

Finalmente, se ha logrado detener a los dos socios administradores de la empresa, como presuntos cooperadores necesarios, quedaron en libertad tras declarar, mientras que el principal investigado ha sido detenido y puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa, acordando su libertad con la imposición de medidas cautelares.