Las obras del aparcamiento de Jaime I en Benidorm continúan a buen ritmo

A buen ritmo van las obras del aparcamiento de la Avenida Jaime I de Benidorm, así lo ha señalado el edil de movilidad, Francis Muñoz, que ha explicado que después de solventar las cuestiones que surgieron en el subsuelo con las conducciones de servicios y por ello ya se está comenzando con el ritmo adecuado en estas obras que supondrán la realización de un aparcamiento subterráneo en esta zona que dotará a la ciudad de unas 400 plazas de aparcamiento

Además, el concejal también ha explicado que la actual rotonda provisional ubicada en Jaime I y que enlaza con las calles Ricardo Bayona y Limones será definitiva y ya se contempla en el plan de urbanización de esa actuación

Aunque el cronograma de la obra puede haberse modificado al adaptarse a la realidad de las necesidades del desvío de las conducciones del subsuelo y que había generado retrasos la propuesta es que esta actuación este ejecutada y finalizada en 2027