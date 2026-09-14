Obras

Las obras del aparcamiento de Jaime I en Benidorm continúan a buen ritmo

Así lo ha explicado el edil de movilidad, Francis Muñoz

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Las obras del aparcamiento de Jaime I en Benidorm continúan a buen ritmo
Las obras del aparcamiento de Jaime I en Benidorm continúan a buen ritmo | Onda Cero Marina Baixa

A buen ritmo van las obras del aparcamiento de la Avenida Jaime I de Benidorm, así lo ha señalado el edil de movilidad, Francis Muñoz, que ha explicado que después de solventar las cuestiones que surgieron en el subsuelo con las conducciones de servicios y por ello ya se está comenzando con el ritmo adecuado en estas obras que supondrán la realización de un aparcamiento subterráneo en esta zona que dotará a la ciudad de unas 400 plazas de aparcamiento

Además, el concejal también ha explicado que la actual rotonda provisional ubicada en Jaime I y que enlaza con las calles Ricardo Bayona y Limones será definitiva y ya se contempla en el plan de urbanización de esa actuación

Aunque el cronograma de la obra puede haberse modificado al adaptarse a la realidad de las necesidades del desvío de las conducciones del subsuelo y que había generado retrasos la propuesta es que esta actuación este ejecutada y finalizada en 2027

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