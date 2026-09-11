Benidorm celebrará su Semana Europea de la Movilidad on actividades para promover el transporte público, la bicicleta y la seguridad vial

Benidorm volverá a participar este año en la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre de manera simultanea en 1.419 municipios de Europa bajo el lema ‘¡Combina y muévete!’. En el caso de Benidorm, con una programación que incluye actividades dirigidas a distintos sectores de la población y que busca fomentar formas de desplazamiento más sostenibles, seguras y saludables, así lo ha anunciado hoy el concejal de Movilidad, Francis Muñoz en rueda de prensa.

El concejal ha querido destacar que la Semana Europea de la Movilidad es “es una oportunidad para poner en valor la importancia del peatón, la bicicleta y la movilidad sostenible en todos sus ámbitos, y para compartir experiencias que nos permitan avanzar hacia una ciudad más amable y sostenible”.

La organización de la SEM se ha realizado “de forma transversal”, implicando a diferentes áreas del Ayuntamiento como Patrimonio Histórico, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Educación o Deportes, ha precisado Muñoz con el objetivo de demostrar que “avanzar hacia una ciudad más sostenible” requiere de “la implicación de todos”.

Programa de actividades.

Los actos comenzarán el miércoles 16 de septiembre con el Día del Transporte Público, que incluirá la presentación, en las dársenas del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, de la flota de vehículos limpios del transporte urbano. Durante esa jornada, además, los usuarios podrán beneficiarse del transbordo gratuito en la red urbana de autobuses. Por la tarde, la avenida de l’Ametlla de Mar, junto a la playa de Levante, habrá actividades para los más pequeños con hinchables y juegos infantiles.

El jueves 17, Día de Ayuda al Ciclista, se presentarán las nuevas instalaciones de autorreparación de bicicletas diseminadas por diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, y la tienda Biciclub Benidorm impartirá una formación de mecánica básica para ciclistas en el Parque de Elche. La jornada también incluirá una campaña de descuentos de Telpark en los aparcamientos públicos de Benidorm.

El viernes 18, se dedicará a la Formación Vial. El Parque Infantil de Tráfico acogerá una actividad dirigida al alumnado de 4º de ESO del IES l’Almadrava. Más tarde, la plaza de Sus Majestades los Reyes de España será el escenario de un mercadillo solidario de bicicletas, en el que los vecinos podrán traer las que ya no usen para darles una segunda vida. La programación se completará por la tarde con una ruta verde en bicicleta desde el Parque de l’Aigüera, con paradas en los parques de Foietes, El Moralet y la Séquia Mare, para conocer su biodiversidad y ecosistemas y fomentar el respeto por el medio ambiente.

Para el sábado 19, Día de la Bicicleta, se ha programado una ruta de aproximadamente 6,5 kilómetros con salida y llegada en el Parque de la Séquia Mare y recorrido por diferentes vías de la ciudad hasta la Ermita de Sanç, donde se ha establecerá un punto de avituallamiento. La actividad también incluirá regalos y otros alicientes para los participantes.

El domingo 20 se celebrará la IV Carrera Solidaria ‘En Primera Línea Benidorm 2026’, a beneficio de ASPANION y de las familias que conviven con el cáncer infantil. La prueba incluye las modalidades de 10K, 5K, marcha popular, marcha nórdica y carreras infantiles. Por la tarde, habrá un autobús lanzadera para 20 personas desde la plaza de Sus Majestades los Reyes de España hasta el Tossal de la Cala, actividad para la que será necesaria reserva previa.

La programación continuará el lunes 21, Día de la Educación y Seguridad Vial, con actividades dirigidas al alumnado de Primaria de los CEIP Aitana, Vasco Núñez de Balboa y Bautista Lledó. Las propuestas, de unas dos horas de duración, se desarrollarán al aire libre y estarán centradas en la educación física.

La Semana Europea de la Movilidad concluirá el martes 22 con el Día Sin Coche. Durante toda la jornada, de 10.00 a 20.00 horas, se restringirá el acceso de vehiculos en la calle de la Ermita, que quedará reservada solo a los residentes i al transporte público. Ese mismo día se hará entrega del II Premio Movilidad Sostenible Ciudad de Benidorm-The Ocean Race, impulsado por la Concejalía de Movilidad.

Muñoz ha hecho hincapié, por último, en que “la Semana Europea de la Movilidad nos permite trasladar a la calle iniciativas concretas y mostrar que existen muchas formas de movernos por Benidorm” y, además “hacer deporte, conocer nuestra biodiversidad o descubrir mejor la historia y los espacios de nuestra ciudad”. El edil ha finalizado invitando a la ciudadanía a “participar” en las actividades programadas y a “incorporar” progresivamente estas alternativas a sus desplazamientos cotidianos.