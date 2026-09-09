El Incendio forestal de Polop estabilizado

El consorcio provincial de Bomberos ha informado que el incendio forestal de Polop de la Marina está actualmente estabilizado. Durante la noche de este martes 8 de septiembre se realizaron labores de refresco del terreno para bajar las altas temperaturas de la zona y evitar reproducciones. En los relevos de las 8:00 se mantuvieron las 7 dotaciones del consorcio, y a las 3 dotaciones de bomberos forestales que trabajaron durante la noche se suma una más llegando a 4 y se incorpora también un medio aéreo.

La hora de aviso del incendio fue ayer martes alrededor de las 12 del mediodía, e la Partida Bacorero de Polop de la Marina. En un principio el incendio era de vegetación rural montañosa, en un bancal. Se movilizó por parte de los bomberos un despacho automático (helicóptero dirección de incendios) para su visualización y dirección desde arriba. El incendio se inició en un lugar de difícil acceso por tierra, y se movilizó al retén itinerante de la Marina Baja y bomberos forestales a la zona.

Durante la tarde del martes se dio a conocer que aproximadamente habían sido afectadas unas 36 hectáreas.