El Ayuntamiento de Villajoyosa amplía el servicio de atención y citas de Servicios Sociales a la Cala. Las personas interesadas podrán acudir a la extensión administrativa y próximamente se podrá solicitar la cita a través de la web municipal para acudir a realizar sus trámites o consultas en este barrio del municipio.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “ampliamos un servicio básico que ofrecemos a nuestros vecinos a uno de los barrios con mayor densidad de población del municipio. Con la atención en la extensión administrativa vamos a evitar que muchas personas que necesitan ser atendidas tengan que desplazarse hasta el casco urbano”. El primer edil añadió que “la Cala sigue ampliando instalaciones y servicios medidas como esta para garantizar una atención a los ciudadanos más ágil accesible”.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, indicó que “los vecinos podrán solicitar sus citas desde este martes, 8 de septiembre, de forma presencial en la extensión administrativa de la Cala o hacerlo a través de la web municipal, desde el Departamento de Servicios Sociales”. La edil del área apuntó que “la atención será igual que la que realizamos en el Llar del Pensionista y se irá adaptando a las citas que se vayan concretando por parte de los usuarios”.

Maite Sánchez explicó que “una trabajadora social será la encargada de desplazarse a la Cala al menos una vez a la semana para atender toda la demanda y contaremos con más personal para la atención diaria”. La extensión administrativa de la Cala está situada en la calle Migjorn número 1 y abre de 8.30 a 14.00 horas.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “el Ayuntamiento refuerza su respuesta a las necesidades específicas de las familias, personas mayores y colectivos en situación de

vulnerabilidad o riesgo de exclusión social que residen en esta zona del municipio”. La concejala de Servicios Sociales recalcó que “el objetivo del departamento es velar por el bienestar y la calidad de vida de todos los vileros y vileras, construyendo una comunidad más inclusiva, solidaria e igualitaria”. Desde la Concejalía “trabajamos para promover el bienestar y la calidad de vida de toda nuestra ciudadanía, poniendo un énfasis especial en las personas y colectivos más vulnerables”.