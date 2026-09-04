Pere Rostoll presenta oficialmente su candidatura para encabezar las listas del PSOE en Benidorm

Pere Rostoll, director de Comunicación del Ministerio de Transportes ha presentado este viernes su candidatura para las primarias socialistas en Benidorm. El plazo que comenzaba este 4 de septiembre y que finaliza el lunes 7 tendrá sólo un candidato a las primarias para ser el candidato socialista a la alcaldía de Benidorm por el PSOE en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Mario Villar, diputado autonómico, que se había posicionado también para optar a estas primarias no presentará su candidatura para evitar una fractura en el seno del partido local y por ello finalmente no habrá primarias en Benidorm y será Pere Rostoll el que encabece las listas socialistas en la ciudad, aunque esta misma mañana ha asegurado que entregará avales para mostrar ese apoyo de los afiliados, unos 300 según adelantaron ayer desde la secretaria general del partido en la ciudad.