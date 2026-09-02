Municipios de la comarca se suman a la concentración de apoyo a Ceuta este miércoles 2 de septiembre

Coincidiendo con el Día de Ceuta y a través de la convocatoria de concentración simultánea de todos los ayuntamientos convocada desde la FEMP y secundada por la FVMP para mostrar la solidaridad con el pueblo Ceutí, municipios de la Marina Baixa se suman a esta propuesta. En Finestrat será a las 20 horas a las puertas del Ayuntamiento (Plaça La Torreta). En Benidorm a las 20 horas en la plaza del ayuntamiento, también misma hora y frente al ayuntamiento está convocada esta concentración en Callosa d’en Sarrià o en La Nucía, mientras que Villajoyosa es el Parque La Barbera

La discrepancia ha surgido en Altea ya que el Partido Popular alteano ha dado a conocer que se suma a la concentración convocada por la FEMP. La portavoz del Partido Popular de Altea, Rocío Gómez, ha señalado que "desde Altea queremos trasladar todo nuestro apoyo, afecto y solidaridad a Ceuta y a todos los ceutíes. Están viviendo el momento más difícil de su historia reciente y no pueden sentirse solos. Gómez ha recordado que esta convocatoria, impulsada por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, tras su visita a Ceuta y su encuentro con el presidente Juan Jesús Vivas, pretende que el Día de Ceuta se celebre este año desde los 8.132 ayuntamientos españoles. "Lo que ocurre en Ceuta nos preocupa y nos afecta a todos. Queremos que nuestros compatriotas de Ceuta sepan que Altea está con ellos", ha afirmado la portavoz popular.

Pero desde el equipo de gobierno alteano, formado por Compromís y PSOE han dado a conocer a través de un comunicado que apoyan al pueblo ceutí, pero que no se sumarán a la concentración.

El Equipo de Gobierno de Altea “quiere expresar públicamente su apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí ante la situación que está viviendo la ciudad autónoma, hecho que nos causa una gran preocupación ante una situación que, más allá de cualquier consideración política o institucional, tiene consecuencias humanas profundas y nos recuerda la necesidad de poner siempre las personas y la defensa de su dignidad en el centro”. Para el equipo de gobierno alteano “esta convocatoria no ha sido consensuada con los representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ni acordada por sus órganos de gobierno. La convocatoria remitida a los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos ha sido impulsada de manera unilateral desde la presidencia de la Federación. “Desde el gobierno municipal de Altea consideramos que una institución que representa el conjunto del municipalismo español tiene que tomar decisiones de esta importancia desde el diálogo, el consenso, la pluralidad y el respecto al funcionamiento democrático de la FEMP”.