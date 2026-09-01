Benidorm abre el plazo para solicitar el servicio de transporte universitario a los campus de San Vicente y Sant Joan

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Educación, ha abierto este martes, 1 de septiembre, el plazo para que los jóvenes universitarios de la ciudad puedan solicitar el servicio de transporte universitario a los campus de la Universidad de Alicante (UA) en San Vicente del Raspeig y al de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Sant Joan d’Alacant. Se trata del conocido como servicio UNIBUS, que tiene por objetivo “ofrecer a este colectivo de estudiantes un medio de transporte organizado para facilitar sus traslados a la universidad, con una bonificación económica para las alumnas y alumnos empadronados, con la que además reducimos el desembolso que han de realizar ellos o sus familias por estos desplazamientos”, tal y como ha explicado la concejal de Educación, Maite Moreno.

Así, la edil ha recordado que “el Ayuntamiento financia al alumnado empadronado en Benidorm una parte del coste del viaje”. Concretamente, el 33,34% del precio está bonificado por el Consistorio, mientras que los usuarios, por su parte, han de abonar el 66,66% restante. Asimismo, ha señalado que también se puede inscribir el personal que ejerce su actividad en estos centros universitarios, además de estudiantes de ciclos formativos que no estén implantados en la ciudad o, por último, estudiantes no empadronados, a los que no se aplicará ninguna bonificación.

Las personas interesadas en utilizar este transporte universitario pueden desde hoy mismo darse de alta y abonar el importe correspondiente, a través de la web unibusbenidorm.com . Una vez cumplimentado el primer pago, se deberá tramitar la solicitud del servicio a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (http://sede.benidorm.org), accediendo al Catálogo de Servicios, Educación, Solicitud ayudas individuales para el transporte universitario. Para este trámite se deberá aportar, tanto en versión escaneada como en PFD, la solicitud cumplimentada y firmada; y fotocopia del DNI, del justificante de la matrícula y de la transferencia del pago.

Como en cursos anteriores, habrá tres fases de uso del transporte universitario: del 7 de septiembre al 8 de octubre, del 13 de octubre al 22 de enero de 2027 y del 26 de ese mes al 13 de junio. Cada una de ellas tendrá su correspondiente calendario de pago, tal y como se establece en las condiciones de prestación del servicio.

También como en cursos anteriores, a la hora de hacer uso de este transporte tendrán prioridad los estudiantes empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2026. El segundo grupo de prioridad es el de aquellas personas empadronadas en Benidorm que ejercen una actividad en los campus de San Vicente del Raspeig o Sant Joan d’Alacant, así como estudiantes de grados o módulos de FP de especialidades que no están implantas en Benidorm y a los que el servicio de UNIBUS les venga bien por horarios y paradas. El tercer y último grupo es el de estudiantes o trabajadores de localidades vecinas, no empadronados en Benidorm, que también pueden hacer uso del servicio; en este caso, sin la bonificación que concede el Ayuntamiento de Benidorm.

Según los datos facilitados por la edil de Educación, “una media de 345 personas utilizaron este servicio durante el curso 2025/2026, en su gran mayoría empadronados en Benidorm”, lo que a juicio de la concejal “constata el buen funcionamiento de este servicio y la gran acogida del mismo entre los usuarios”.

En cuanto a las paradas, hay un total de once habilitadas en diferentes puntos de la ciudad: Trinquet ‘Vicente Pérez Devesa’, avenida Severo Ochoa, junto al colegio Lope de Vega; Ametlla del Mar frente a Mercaloix; avenida del Mediterráneo 23; avenida Europa 16; avenida de Alfonso Puchades junto a la cafetería Nuevo Nevada y junto al supermercado Economy Cash; avenida de Jaime I junto al Burger King; Ricardo Bayona junto al supermercado Cuatro Soles; avenida Vicente Pérez Devesa a la altura de la parada del IES Mediterrànea; y avenida de Benissa frente al centro de salud, desde donde el autobús ya se desplaza directamente a los dos campus. Primero, al de la UA, donde realiza otras tres paradas: Aulario II, Polideportivo y Derecho; y después, al de la UMH.

En total, están programadas ocho rutas de ida desde Benidorm, entre las 6.28 y las 14.28 horas; y nueve rutas de vuelta desde los campus, con horarios que van desde las 12.10 del mediodía a las 21.10 horas.

Moreno ha señalado que “a través de UNIBUS facilitamos que el alumnado universitario de Benidorm que estudia en ambas universidades, y también a quienes trabajan en estos campus o cursan estudios de FP en las proximidades, pueda desplazarse en transporte colectivo; con una oferta amplia de horarios y ubicaciones de paradas; y además con un coste más económico que si tuvieran que viajar en vehículo propio o en autobuses por su cuenta”.