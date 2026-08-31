Jornada histórica con la salida en Villajoyosa de la etapa 9 de La Vuelta a España

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó al terminar este evento deportivo que “hoy hemos vivido algo único y que recordaremos siempre. Villajoyosa es una ciudad que se ha volcado con esta cita deportiva que, además, nos ha permitido mostrar al público nacional e internacional nuestro municipio”. El primer edil recalcó el agradecimiento a la Diputación de Alicante y al Patronato de la Costa Blanca por “apostar por Villajoyosa para que fuéramos el escenario de una etapa de montaña tan dura e importante y en un momento en el que en La Vuelta no hay nada decidido. Todos los gastos que supone este evento los asume el Patronato de la Costa Blanca y solo podemos estar agradecidos”.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha participado en el corte de la cinta que marcado el inicio de la salida neutralizada del pelotón ciclista desde el paseo de la playa Centro, junto al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el director general de Unipublic, Javier Guillén; vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; y el once veces campeón del mundo de ciclocross, el vilero Felipe Orts, entre otros representantes de La Vuelta. A este acto han acudido también el concejal de Deportes, Peyo Lloret; y miembros del gobierno local.

La etapa 9 ha partido a pie de playa para recorrer 187 kilómetros y 5.100 metros de desnivel en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026 con seis puertos de montaña.

El pelotón ciclista ha realizado una salida neutralizada desde primera línea de playa que ha recorrido la Costera la Mar, avenida País Valencià, calle Barranquet, avenida Benidorm, calle Colón, rotonda de la avenida del Puerto, la carretera que cruza la partida del Secanet para enlazar con la CV-759 hacia Finestrat.

Vuelta Ciclista España Villajoyosa 2026 | Onda Cero Marina Baixa

Durante el recorrido, el público asistente ha podido ver pasar de cerca a los corredores. Además, el Ayuntamiento ha repartido camisetas conmemorativas que vecinos y visitantes han mostrado al paso de los corredores. También, por las calles de Villajoyosa, se han pintado pasos de cebra con los colores de los maillots de La Vuelta (rojo, verde, blanco y azul, y blanco) para animar a los ciclistas. El Alcalde Marcos Zaragoza ha participado antes de la salida de la etapa 9 en el acto de entrega de los sellos “Más Bici” que entrega la Diputación de Alicante a municipios de la provincia por su apuesta activa en la promoción del ciclismo.

Vuelta Ciclista a España 2026 Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

Marcos Zaragoza recalcó que “este evento deportivo tiene repercusión no solo a nivel nacional sino mundial, y ahora Villajoyosa forma parte de La Vuelta con esta salida a pie de playa”. El Alcalde de Villajoyosa quiso agradecer la implicación de todos los vecinos, visitantes, voluntarios del GTM Rodes de Villajoyosa, trabajadores municipales y aficionados para que este acontecimiento haya sido un éxito.

El concejal de Deportes y Servicios Técnicos, Peyo Lloret, agradeció también el trabajo realizado en estos días para que la jornada transcurriera con toda normalidad de todos los departamentos municipales, como Policía Local, limpieza, Servicios Técnicos, Deportes… “Su dedicación y esfuerzo ha sido clave para la salida de la etapa 9 de La Vuelta”, indicó el edil del área.