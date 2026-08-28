Benidorm entra en la fase final de la renovación del Camí del Planet

El Ayuntamiento de Benidorm está ejecutando la renovación completa de la urbanización del Camí del Planet, una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses desde que se iniciaron los trabajos y una inversión de 348.169,88 euros. La intervención conllevará, cuando esté finalizada, la sustitución de la red de agua potable, la colocación de plataforma única, nuevo mobiliario urbano que antes era inexistente y pavimento podotáctil en la acera.

Los trabajos, que se iniciaron a mediados de junio, los está ejecutando la mercantil afincada en Benidorm, Alpro Ingeniería, y afectan a alrededor de 250 metros lineales de vial y a una superficie de actuación de 2.800 metros cuadrados. La previsión es que hayan finalizado a mediados de septiembre, según han constatado el alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, que han realizado una visita a la zona junto al director de obra, Alejandro Pérez, y responsables técnicos municipales para conocer el desarrollo de las labores que se están ejecutando.

El propio Muñoz ha detallado que se ha sustituido la “deficitaria” red de agua potable, que se ha cambiado por 400 metros de conducción de fundición dúctil, “lo que se traducirá en un menor número de roturas y fugas”. “Además, en la nueva red se han añadido tres hidrantes para la posible intervención de los bomberos en caso de incendios” ha precisado el edil.

En materia de accesibilidad, se ha creado un vial en plataforma única con banda peatonal que cumple la normativa nacional y autonómica en el medio urbano y una banda vehicular con prioridad peatonal y la velocidad limitada a 20 kilómetros hora. Del mismo modo se crean pasos de peatones adaptados y se ha colocado pavimentación podotáctil para personas con discapacidad visual. “También se ha hecho nueva toda la pavimentación de la calzada y acera y se ha reemplazado el bordillo existente que se encontraba con un deterioro evidente” ha señalado Muñoz. Asimismo, la calle contará a partir de ahora con señalización vertical y horizontal, que antes no existía “y con cinco papeleras y otros tantos bancos adaptados y pilonas de poliuretano en los pasos de peatones”.

En cuanto a las nuevas infraestructuras, se han colocado nuevas canalizaciones y arquetas subterráneas “con el fin de que todo el tendido telefónico, que ahora es aéreo, pase a ser soterrado”. Igualmente se ha creado una red soterrada de alumbrado público y se colocarán un total de 21 farolas con luminarias led y sistema de telegestión. También será subterránea la red de riego y habrá un total de 18 jardineras con ejemplares de moreras “para crear zonas de sombra y contribuir a bajar las altas temperaturas en verano y hacer más cómodo el tránsito peatonal”. Por último, la obra también contempla la creación de una red soterrada de reserva para futuras instalaciones municipales en el vial.