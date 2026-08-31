El PSOE de Benidorm asegura que Benidorm renuncia a la reforma del Vasco Núñez de Balboa e inicia la tramitación de un nuevo colegio sin tener presupuesto ni plazos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm se ha abstenido en la votación de la propuesta llevada al pleno por el equipo de gobierno del Partido Popular para desistir de la delegación de competencias del Plan Edificant en el CEIP Vasco Núñez de Balboa. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha calificado la decisión del PP como "un paso atrás irreversible a cambio de un anuncio preelectoral que no es más que humo", advirtiendo de que se abandona una reforma tramitada y aceptada por la Conselleria por valor de 1,8 millones de euros a cambio de una promesa de colegio nuevo que carece de consignación presupuestaria y de plazos de ejecución.

Castillo ha dejado clara la postura del grupo socialista respecto a las necesidades de la comunidad educativa: "Si la pregunta es si queremos un colegio Vasco Núñez de Balboa nuevo y en condiciones, la respuesta es sí, rotundamente. Pero hoy no se aprueba un nuevo colegio; se aprueba borrar todos los avances en la tramitación a cambio de nada, de una ilusión. No nos fiamos de este nuevo cambio de rumbo". En este sentido, el edil ha recordado que la propia concejala de Educación confirmó por escrito el pasado 18 de agosto que el nuevo proyecto no cuenta con dotación económica ni con una fecha prevista de finalización. "El PP nos pide desmantelar una propuesta tangible y que figura en la plataforma de la Conselleria para iniciar una nueva solicitud que ni sabemos si se aceptará. Dependerá de si hay dinero, de las prioridades del Consell y de si la Generalitat continúa marginando a Benidorm como hasta ahora. Es un salto a la nada impulsado por la urgencia electoral del señor Toni Pérez", ha aseverado Castillo.

El concejal ha alertado de la contradicción existente en los informes elaborados por los departamentos de Urbanismo y Educación. “En ningún caso Urbanismo recomienda que se derribe el colegio y se levante un nuevo, se pide profundizar en un estudio mayor. El informe de Educación lo interpreta de forma torticera. Y esto puede tener consecuencias en instancias superiores, donde habrá que acreditar por qué se solicita una inversión de este calibre”, ha apuntado. El edil ha recordado que el colegio se asienta en un barranco y aparece en el PATRICOVA como una zona peligrosa, lo que también puede influir a la hora de tramitar la propuesta.

Renuncia a los 20 proyectos reivindicados en 2021

Por otro lado, el edil socialista ha censurado con dureza que el equipo de gobierno del PP haya rechazado la enmienda presentada por el PSOE para incluir en la solicitud a la Conselleria los 20 proyectos educativos que el propio alcalde Toni Pérez exigía con vehemencia en 2021, así como la actualización de las actuaciones paralizadas en otros centros de la ciudad como el Gabriel Miró, El Murtal, Els Tolls, Serra d'Aitana, Puig Campana o el IES Mediterrània.

"Resulta muy revelador comprobar cómo aquellos 20 proyectos que en 2021 eran urgentes e imprescindibles para la comunidad educativa de Benidorm, como la Escuela Oficial de Idiomas o las reformas en el Mestre Gaspar López, Miguel Hernández y Sierra Helada, han desaparecido por completo de las peticiones del PP", ha denunciado Castillo. A su juicio, este rechazo demuestra que "aquellos 20 proyectos le importaban muy poco al alcalde, y solo los utilizaba por pura estrategia política y como herramienta de confrontación contra el anterior gobierno autonómico".

Finalmente, Castillo ha lamentado el abandono continuado al que el PP somete a la escuela pública de Benidorm, recordando que el gobierno local se negó en mayo a debatir una moción socialista para destinar medio millón de euros a reformas urgentes en los colegios. "Exigimos garantías, presupuesto real y hechos. La educación debe ser una prioridad e inversión real, no una pasarela de promesas incumplidas del Partido Popular", ha concluido.

Una promesa que se repite

Durante su intervención plenaria, el portavoz adjunto ha tirado de "memoria histórica" para recordar que el Partido Popular ya prometió a la comunidad educativa este mismo colegio de nueva planta hace 16 años, en 2010, con Alejandro Font de Mora y Manuel Pérez Fenoll. En aquel momento se llegó a adjudicar la redacción del proyecto por 204.000 euros para un centro valorado en 5 millones. "¿Qué pasó con aquel proyecto? Quedó metido en un cajón mientras las infraestructuras se deterioraban. Tres años después de volver a gobernar en la Generalitat, el PP ha mantenido una inactividad absoluta y ahora busca taparla con nuevos anuncios propaganda que no llevan dinero detrás, como ocurre con el Centro Cultural o los paseos de Poniente y Levante", ha remarcado.