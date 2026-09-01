Nuevo corte de tráfico en dirección a Alicante tras el reinicio de las obras del puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha reiniciado las obras del puente sobre el río Amadorio (calle Cervantes) por lo que se ha cortado uno de los carriles de nuevo en sentido a Alicante, la misma restricción que estaba activa hasta finales de julio, y se podrá seguir circulando en dirección al centro urbano. Los trabajos para terminar la ampliación de esta infraestructura han arrancado de nuevo este martes, 1 de septiembre, para proceder a su finalización completa en el mes de octubre.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “las obras para ampliar el tablero del puente se han reiniciado para poder llevar a cabo ya la fase final y terminar los trabajos”. El primer edil recordó que “el puente se abrió de forma completa y provisional al tráfico para las Fiestas de Moros y Cristianos y hemos mantenido el paso abierto durante el mes de agosto. Ahora, con la llegada de septiembre, volvemos a retomar las obras para terminarlas en los plazos previstos”.

El Alcalde Marcos Zaragoza afirmó que “entendemos que el reinicio de las obras supondrá de nuevo molestias para los vecinos y conductores por el corte de un carril de tráfico, pero estas restricciones son necesarias para terminar la ampliación del puente”.

Marcos Zaragoza indicó que “se trata de una obra que se ha dilatado en el tiempo porque decidimos cambiar el proyecto que había para ampliar el tablero del puente y asegurar la infraestructura, y contar con un tramo acorde al tráfico que soporta esta vía”.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, recordó que “el proyecto inicial dejaba la misma anchura para todo el puente con solo 20 centímetros más por acera lo que se modificó con el nuevo proyecto, con el que las aceras tendrán 2,4 metros y se va a mejorar toda la

estética de la infraestructura”. Los trabajos cuentan con una inversión de 858.387 euros y fueron adjudicados a la empresa Pavasal.

Las obras incluyen una losa continua de hormigón que ampliará la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho. Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1878 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de 5 bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de 9 metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor. Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en julio de 2025.

El proyecto de restauración del puente, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras de iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua. Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.