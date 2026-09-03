El PSPV llevará a Les Corts las denuncias de la asociación de enfermedades raras de la Marina Baixa ante la “pasividad” de Sanitat

El PSPV-PSOE llevará a Les Corts las demandas de la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca de la Marina Baixa (AERBECO) ante la “pasividad” de la Conselleria de Sanidad. Los diputados autonómicos Yaissel Sánchez, portavoz socialista de Sanitat, y Mario Villar, junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, se han reunido con la directiva y varias socias de la entidad para conocer de primera mano su situación y recoger sus propuestas.

AERBECO ha trasladado que hay pacientes esperando más de un año para obtener un resultado diagnóstico, además de sufrir demoras en el seguimiento con especialistas. Entre sus propuestas, reclama que la app GVA+Salut permita solicitar directamente las citas de seguimiento con los especialistas asignados y consultar los resultados de las pruebas diagnósticas, sin tener que reiniciar el proceso a través de Atención Primaria.

Sánchez ha considerado esta medida “viable” y ha criticado la contradicción de la Conselleria: “Resulta incomprensible que el conseller Marciano Gómez presuma continuamente de querer digitalizar la sanidad y que, en la práctica, la propia aplicación pública no ofrezca esta posibilidad a pacientes que necesitan este tipo de seguimiento continuo. Es contradictorio vender modernización cuando la realidad de los enfermos está tan alejada de sus discursos”. En este sentido, ha señalado que simplificar la app permitiría reducir trámites y tiempos de espera: “Cuando un paciente necesita un seguimiento continuado no tiene sentido que tenga que volver a empezar todo el circuito cada vez que necesita una revisión o conocer el resultado de una prueba”.

La portavoz socialista de Sanitat ha denunciado además la incoherencia general entre estos problemas y los anuncios del Consell. “La Conselleria presume de ser pionera en la atención a las enfermedades raras, anuncia unidades multidisciplinares, inversiones para acelerar los diagnósticos y formación de profesionales, pero en la Marina Baixa se vive otra realidad”, ha señalado la diputada.

En este punto, los diputados han incidido en el grave problema de Neurología en la Marina Baixa, denunciado por el PSPV y otras asociaciones de enfermos desde hace dos años, porque dificulta el seguimiento de pacientes y el ajuste o inicio de tratamientos.

AERBECO ha trasladado asimismo su preocupación por la elevada carga de guardias de los profesionales y por la falta de capacidad del Centro de Especialidades de la Marina Baixa. “Nos hemos reunido con AERBECO para escuchar a los pacientes y trasladar sus demandas a Les Corts. Ahora le corresponde a la Conselleria dejar de hacer anuncios y dar respuestas concretas”, han concluido.