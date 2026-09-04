Benidorm recibe una subvención de 21.400 euros de la Diputación Provincial para programar actividades culturales

El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido una subvención de la Diputación Provincial de Alicante por valor de 21.400 euros dentro de la ‘Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para actividades Culturales, Musicales y Escénicas, 2026. Así lo ha trasladado el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, quien ha agradecido el “continuo apoyo” del organismo provincial “a todo aquello que tiene que ver con la promoción y difusión de la cultura y de nuestras tradiciones”.

Pérez ha destacado que los fondos recibidos en esta subvención han servido para cofinanciar actividades como talleres culturales, de danza, el concierto del Concurso de Música Festera 2025, así como “ciclos muy consolidados en nuestra ciudad y que son todo un referente, tanto en la provincia como a nivel nacional, como pueden ser el ciclo de Grandes Recitales o el Festival Internacional de Órgano de Benidorm, que este año celebra su decimocuarta edición”.

El responsable de Cultura ha recordado que “se trata en su totalidad de actividades gratuitas y dirigidas a toda la población, que tienen por objetivo acercar al gran público la cultura, en todas sus disciplinas y representaciones, con espectáculos, conciertos o exhibiciones de gran nivel”.