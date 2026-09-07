El Departamento de Salud Marina Baixa y el Centro de Salud Pública de Benidorm, refuerzan la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama

El Departamento de Salud Marina Baixa ha reforzado la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM) con la incorporación de nuevos profesionales destinados a incrementar la capacidad asistencial del programa de cribado y favorecer la detección precoz de esta enfermedad. En concreto, se han incorporado Vicente Gilabert, auxiliar administrativo, y Eric Carzorla Garrido, técnico especialista en Radio Diagnóstico y Medicina Nuclear, que desarrollan su actividad en la UPCM, ubicada en las dependencias de Salud Pública, en el Centro de Salud Tomás Ortuño de Benidorm.

Estas incorporaciones forman parte de los nuevos recursos destinados por la Conselleria de Sanidad al Departamento de Salud Marina Baixa para ampliar la cobertura del programa y facilitar que un mayor número de mujeres pueda participar en el cribado de cáncer de mama. La jefa del Servicio de Radiodiagnóstico del Departamento de Salud Marina Baixa, Nadia Picazo, ha señalado que “con estas nuevas incorporaciones esperamos ampliar la capacidad asistencial y atender a un mayor número de mujeres dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama”. Además, está prevista la incorporación de un tercer profesional a la unidad, que se encuentra actualmente pendiente de asignación, con el objetivo de