Sanidad refuerza la atención en Urgencias del Hospital Marina Baixa y anuncia la construcción de un nuevo parking en la zona este del centro

La Conselleria de Sanidad continúa reforzando la atención sanitaria en el Hospital Marina Baixa con la creación de 13 plazas de profesionales destinadas a Urgencias, de las que 12 ya están ocupadas, al tiempo que avanza en las obras de ampliación y modernización del centro. La secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, y el director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, Pedro López, se han reunido con el equipo directivo del Departamento de Salud Marina Baixa para abordar la situación asistencial y las principales actuaciones que se están desarrollando en el hospital. Posteriormente, han recorrido las obras de ampliación.

Perales ha destacado que la creación de estas 13 plazas “responde al compromiso de seguir reforzando los recursos humanos del Hospital Marina Baixa. En estos momentos, 12 de ellas ya están ocupadas, lo que permite incrementar la capacidad de respuesta de un servicio esencial como Urgencias”. En concreto, desde principios de septiembre se han incorporado al Servicio de Urgencias seis profesionales de Enfermería y seis TCAE. A este refuerzo se suma, desde el pasado mes de julio, un especialista en Cardiología que dedica parte de su jornada al área de Observación de Urgencias para mejorar la valoración y atención de pacientes con patología cardiológica. La secretaria autonómica ha señalado que el refuerzo de profesionales “se suma a la transformación que estamos llevando a cabo en el Hospital Marina Baixa para dotarlo de mayor capacidad, mejores espacios y recursos adaptados a las necesidades actuales y futuras de la población de la comarca”.

Nuevo aparcamiento

El director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, Pedro López, ha remarcado que junto a la mejora del hospital también desde la Generalitat vieron el problema importante que tienen los accesos y el aparcamiento en la zona delo hospital "porque no olvidemos que el proyecto estaba planteado para ocupar los aparcamientos originales del centro hospitalario y con la ocupación de la obra el centro se quedó prácticamente sin aparcamientos", añadiendo que se dio una solución en un primer término con dos parcelas adicionales que se habilitaron como parking, anunciando además que "va a empezar este mes la obra de un aparcamiento definitivo en muchas mejores condiciones y más cercano al hospital con capacidad para 409 plazas que se sumarán además a las 450 que tendrá la obra en el proyecto que se está ejecutando actualmente, serán seis meses de ejecución", el aparcamiento estará ubicado en la parte este a continuación de la obra de ampliación del Hospital y se espera que en el primer trimestre del año que viene esté terminado y en funcionamiento.

Más de 115 millones para ampliar y modernizar el hospital

La ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa supone una inversión global superior a los 115 millones de euros y permitirá reforzar la capacidad asistencial de un departamento que atiende a más de 200.000 habitantes, a los que se añade el importante incremento estacional de población asociado a la actividad turística.

La actuación comprende el proyecto de ampliación del hospital, con una inversión de 85,35 millones de euros, que ha sido modificado para incorporar una planta adicional destinada a hospitalización que no estaba contemplada inicialmente. A ello se suma la adecuación y equipamiento de esta nueva planta, con un presupuesto de 29,8 millones de euros.

El director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, Pedro López, ha señalado que estamos ante una actuación “de gran envergadura” que “permitirá incorporar cerca de 38.550 metros cuadrados al hospital y reorganizar áreas esenciales como Urgencias, el bloque quirúrgico, la UCI, hospitalización y Diagnóstico por Imagen, con espacios más funcionales y adaptados a la actividad asistencial del centro”.

López ha destacado además que la incorporación de una planta adicional de hospitalización “mejora el proyecto y permite incrementar la capacidad del hospital para responder a las necesidades asistenciales del Departamento de Salud Marina Baixa durante los próximos años”.

112 nuevas camas y mayor capacidad asistencial

La ampliación incorporará 112 nuevas camas de hospitalización, una necesidad que no estaba contemplada originalmente, y supondrá un importante incremento de capacidad en algunas de las principales áreas asistenciales del centro.

El bloque quirúrgico pasará de los ocho quirófanos actuales a 13, mientras que la nueva Unidad de Cuidados Intensivos dispondrá de 14 camas, frente a las 12 actuales.

Asimismo, el nuevo Servicio de Urgencias contará con una Unidad de Corta Estancia y una Unidad de Preingreso, aumentará los puestos de observación e incorporará nuevos boxes, incluidos espacios de aislamiento, además de unas Urgencias Pediátricas diferenciadas.

La actuación contempla también una nueva área de Diagnóstico por Imagen, con nuevo equipamiento de TAC, resonancia magnética, radiología, ecografía y mamografía. Además, está prevista una nueva zona de aparcamiento en superficie con 409 plazas, 21 de ellas destinadas a vehículos eléctricos.

La ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa permitirá reforzar progresivamente la capacidad asistencial del centro y adaptar sus instalaciones a la evolución demográfica y a las necesidades sanitarias de la población del departamento.

Finalmente, cabe destacar que además de las obras de ampliación, en el edificio actual del hospital se han llevado a cabo actuaciones de mejora como es la renovación de las instalaciones en las que ubica el laboratorio, que actualmente se encuentran ya en fase de finalización. Además, se han realizado mejoras en tres plantas de hospitalización, de manera que una vez finalice la ampliación del hospital, todas las instalaciones estén en perfectas condiciones para entrar en funcionamiento.