Villajoyosa da un paso más en la construcción de la Casa de la Música con la redacción del proyecto y prevé iniciar las obras en 2027

El Alcalde Marcos Zaragoza ha avanzado que el proyecto de la Casa de la Música ya está redactado y que las obras podrían iniciarse a principios de 2027. Así lo ha desvelado en el balance de inicio de curso político realizado en entrevistas en los medios de comunicación.

Marcos Zaragoza explicó que “el proyecto de la futura Casa de la Música ya está redactado y ahora se está revisando por parte de los técnicos del área de Urbanismo para acabar de perfilar algunas cuestiones técnicas”. Una vez realizado este paso, y “tras haberlo trabajado conjuntamente con el redactor del mismo, Joan Aragonés, podremos iniciar el proceso de licitación de las obras”.

Marcos Zaragoza avanzó que la intención del Gobierno local es que el inicio de la construcción de la Casa de la Música sea a principios de 2027: “Tenemos la vía de financiación, que es a través del crédito que solicitamos y que tenemos concedido, por lo que espero poder poner la primera piedra al inicio del próximo año”.

El proyecto inicial de la Casa de la Música contempla la construcción de un edificio de tres plantas más sótano en la parcela donde se ubicaba el antiguo CEIP Doctor Esquerdo, en la calle Doctora Damiana Zaragoza, frente al Teatre Auditori.

El edificio se construirá sobre una parcela dotacional pública de 1.209 m² cedida gratuitamente al municipio. En total, el edificio suma 2.368,7 m² útiles y 3.408,9 m² construidos, preparados técnicamente para poder ampliar dos plantas más si la demanda cultural de Villajoyosa lo requiere en los próximos años. El presupuesto inicial previsto es de 5.374.978,95 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “es una Casa de la Música que en un futuro podría crecer y está ubicado en muy buena zona, en un núcleo de conexión muy cercano al Teatre Auditori. No solo será el edificio, se generará espacio urbano muy abierto y muy interesante para la música, pero también para la cultura”.

El Alcalde recalcó que “durante años se pusieron proyectos irrealizables sobre la mesa. Lo que hemos hecho es poner un poco de sentido común para construir un espacio que nos sirva a todos: a la música, a la cultura, al pueblo, en definitiva. Es una Casa de la Música que nos servirá para albergar a los educandos, a la gente que se esté educando en la música y para hacer más cosas. Es un proyecto ambicioso y que se hecho entre todos”.

El Alcalde Marcos Zaragoza desgranó una parte de los proyectos que se iniciarán hasta final de año, así como aquellos que se están finalizando. Uno de ellos es el puente sobre el río Amadorio (calle Cervantes) que ha entrado en la recta final de la obra: “Nuestras previsiones es que esté finalizado para el Puente de octubre”. El primer edil recordó que ha sido un proyecto muy complicado, muy difícil de ejecutar y muy complejo, con unas peculiaridades técnicas e históricas importantes”.

Marcos Zaragoza recalcó que “somos conscientes que los vecinos están sufriendo las consecuencias de esta obra, pero luego será para bien. La vía será mucho más permeable para el tráfico, con aceras grandes y un puente que invita a cruzarlo y que cambiará la escena urbana del municipio”.

El Alcalde Marcos Zaragoza desgranó algunas obras que se iniciarán antes de acabar el año como el proyecto de las obras de ampliación de calzada y del cruce de la avenida Benidorm con la calle Colón, ya en licitación. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad peatonal en una de las principales vías del municipio por donde pasan al día centenares de vehículos. La inversión para ejecutar este proyecto es de 320.000 euros con los que, además, se renovarán las redes de agua potable, saneamiento y alumbrado público y la escena urbana.

El Alcalde indicó que “es fundamental abrir esa calle. No tiene sentido que la avenida de Benidorm, una importantísima arteria, se vea reducida a un carril de 3 metros que desemboca en una calle como la calle Colón. Es una obra que va a conllevar un desahogo tremendo para el tráfico”.

El Alcalde recordó que el Ayuntamiento invertirá más de 268.000 euros en renovar el paseo de albero de la calle Mestral de la Cala, también ya en licitación. La actuación contempla el cambio de pavimento actual por hormigón impreso más duradero además de nuevo mobiliario urbano reciclado. “Este paseo está actualmente en muy mal estado. Las escorrentías han destruido lo que es la el parque central del mismo y estará renovado antes de que acabe el año”, indicó Marcos Zaragoza.

Además, recordó que se va a ejecutar un nuevo plan de asfaltado que contempla 2 millones de euros divididos en 1,2 millones de euros para calles y 800.000 euros para caminos rurales y diseminados.

Marcos Zaragoza también avanzó que hay previstas más actuaciones en varias zonas del municipio como la mejora de tres rotondas en El Torres, la Cala y la zona de la Malladeta; así como la urbanización del centro urbano en las calles Constitución, Ramón y Cajal y Colón.

El Alcalde concluyó nombrando el evento cultural que se celebra este fin de semana en el centro histórico, La Villa Vella, e invitó a vecinos y visitantes a no perderse las más de 40 actividades y actuaciones que se desarrollarán del 11 al 13 de septiembre. Y recordó que, del 8 al 11 de octubre, Villajoyosa acoge el Mundial de Kayak de Mar, una cita deportiva internacional, organizada por el Club Náutico con la colaboración del Ayuntamiento, que reunirá a más de 700 palistas de todo el mundo.