El Consorci Mare recibe el pago de la subvención del Centro de Tratamiento de Voluminosos de la Generalitat Valenciana

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, informa de que ya ha recibido el pago de la subvención del Centro de Tratamiento de Voluminosos, un importe que ascendía a los 5.378.787,35 euros, por parte de la Generalitat Valenciana.

“Quiero agradecer a la Generalitat Valenciana por esta ayuda de más de 5 millones de euros que nos ha permitido implantar un pionero Centro de Tratamiento de Voluminosos, una instalación clave para abaratar el coste de tratamiento de esta fracción de residuos y aumentar la recuperación de materiales,” ha explicado el presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate.

La ayuda provenía de los fondos europeos Next Generation y ha financiado el 99.97% del coste de la instalación sin IVA: el Consorci Mare recibió esta ayuda en una convocatoria de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana.

El presidente González de Zárate también ha recordado que “la anterior directiva no se presentó a la convocatoria de 2022 de la Generalitat Valenciana para construir este centro de tratamiento de voluminosos, fue bajo mi presidencia cuando nos presentamos”. González de Zárate ha destacado que “en esta legislatura, nos hemos presentado a todas las convocatorias de subvenciones, consiguiendo más de ocho millones de euros en ayudas que nos han permitido realizar muchas mejoras a la gestión de residuos en el territorio, ayudas que ahora estamos estudiando aplicar para bajar el canon de tratamiento en 2027”.

Así es el Centro de Tratamiento de Voluminosos

El nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos, ubicado en el Complejo Ambiental de El Campello, es la instalación de tratamiento de residuos más reciente del Consorci Mare.

Con una capacidad anual de 30.000 toneladas, la Planta de Voluminosos cuenta con sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, que permitirán recuperar materiales complejos como muebles y colchones, tradicionalmente difíciles de valorizar. Gracias a esta nueva instalación, el Consorci Mare triplica la capacidad anual actual de tratamiento de voluminosos —pasando de 10.000 a 30.000 toneladas—, garantizando un servicio más económico y eficiente a los 52 municipios consorciados.

El centro de tratamiento de residuos voluminosos ha contado con una subvención que asciende a los 5.378.787 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan de acción nacional canaliza los fondos europeos Next Generation EU y cuenta con la participación del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. El objetivo es acelerar la recuperación económica y social a través de cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.

El Consorci Mare es la entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello