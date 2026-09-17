Benidorm recibe una subvención de 1’1 millones para un nuevo proyecto de análisis de datos turísticos

El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido una subvención de 1.125.300 euros de la empresa pública Red.es para dar un nuevo paso en su transformación como Destino Turístico Inteligente, mediante el desarrollo del proyecto denominado ‘Benidorm Data Economy Platform’. El mismo ha sido seleccionado por esta entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública dentro del programa RedCyTI – Smart Economy, cofinanciado con Fondos FEDER, y cuenta con un presupuesto total de 1.875.500 euros, de los que 1.125.300 euros serán financiados por Red.es y los 750.200 euros restantes por el Consistorio benidormense.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha destacado que Benidorm “ha sido uno de los 52 destinos seleccionados dentro de este programa para el impulso de ciudades y territorios inteligentes” y ha manifestado que “nuevamente, recibimos fondos de la Unión Europea para seguir mejorando y modernizando la ciudad y desarrollando tecnologías para una mejor gestión del destino”.

‘Benidorm Data Economy Platform’, también denominado ‘Gemelo Digital de Benidorm para la Smart Economy’, tiene como objetivo dar un nuevo salto en el modelo de Destino Turístico Inteligente de Benidorm, pasando de “disponer y gestionar grandes volúmenes de datos a convertir esos datos en inteligencia económica útil para las empresas y para la gestión pública”, ha explicado el primer edil. Por tanto, no se plantea crear una nueva plataforma tecnológica desde cero, sino aprovechar la infraestructura DTI que Benidorm ya tiene operativa —plataforma de ciudad, sensórica, sistemas de movilidad y aparcamiento, playas, datos medioambientales, datos abiertos, infraestructura de inteligencia artificial, etc.— y evolucionarla incorporando nuevas herramientas, como un gemelo digital, inteligencia artificial, modelos predictivos y de explotación empresarial de los datos, para anticipar qué puede ocurrir y ayudar a Ayuntamiento y empresas en la toma de decisiones.

El proyecto se estructura en seis grandes actuaciones. La primera de ellas, denominada ‘Espacio de Datos para la Inteligencia Económica’, integrará y normalizará fuentes municipales, turísticas y externas, estableciendo mecanismos de gobierno, calidad, catálogo e intercambio de datos mediante APIs.

En segundo lugar, se desarrollará el ‘Gemelo Digital económico’, que permitirá modelizar el funcionamiento del destino y simular escenarios relacionados con la actividad turística y económica.

A continuación, se desarrollará el modelo de ‘Inteligencia Artificial aplicada a la inteligencia económica’, incorporando modelos predictivos y herramientas capaces de interpretar la información, identificar patrones y generar conocimiento útil para empresas y gestores; la ‘Infraestructura tecnológica para explotar estos servicios’, que permitirá visualizar, utilizar y demostrar las capacidades del gemelo digital y de los nuevos servicios de inteligencia económica; y seguirá la fase de ‘Evolución de la plataforma de interoperabilidad’, con la que se reforzará la integración y distribución de información y su explotación por empresas, desarrolladores y otros agentes.

Por último, también se llevará a cabo la ‘Activación del ecosistema empresarial’, para desarrollar pilotos, retos y casos de uso junto al sector privado, de manera que las herramientas no se diseñen únicamente desde la Administración, sino que sean probadas y validadas en situaciones reales.

Usos concretos

Toni Pérez ha señalado que, entre los casos de usos concretos, el desarrollo de este proyecto permitirá realizar simulaciones de la demanda turística para mejorar la planificación empresarial; gestión predictiva de la movilidad y los accesos; conocer y gestionar los flujos de personas y afluencias en zonas de alta concentración turística; la planificación operativa del sector turístico basada en datos; evaluar el impacto económico de campañas y eventos; el análisis territorial mediante visualización y simulación espacial; y la creación de nuevos servicios mediante innovación abierta basada en datos.

El Ayuntamiento se apoyará en el ecosistema turístico y empresarial ya existente, especialmente en Visit Benidorm, HOSBEC y el Hub de Innovación Turística BECiTi, de modo que las empresas “no sean únicamente las destinatarias finales de la plataforma, sino que participen en la identificación de necesidades, validación de casos de uso, realización de pilotos y utilización de los servicios desarrollados”, ha explicado el primer edil, que además ha puesto de relieve que “BECiTi actuará además como espacio de innovación y experimentación para trabajar con empresas, startups y agentes tecnológicos”.

El plazo de ejecución previsto para este proyecto es de 24 meses, durante los cuales se llevarán a cabo las seis actuaciones previstas. Dentro del calendario, se establece que los retos y pilotos se diseñarán y lanzarán entre los meses 14 y 18, tras lo cual también se validarán en entornos reales con las empresas participantes.