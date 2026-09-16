La Nucía recibe una subvención 1,5 millones € para digitalización de Fondos red.es

El Ayuntamiento de La Nucía ha conseguido una nueva financiación europea para seguir avanzando en su modelo de innovación, turismo y deporte. El proyecto "La Nucía, Ecosistema Turístico-Deportivo Inteligente" ha sido seleccionado por Red.es dentro de la convocatoria RedCyTI – Smart Economy gestionada desde el Ministerio de Transformación Digital. Una iniciativa destinada a impulsar la transformación digital de los municipios mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo económico.

La iniciativa contará con una inversión total de 1.514.723,51 euros, de los cuales 908.834,11 euros serán financiados por Red.es a través de fondos europeos FEDER, lo que representa el 60 % del coste del proyecto. Se ha coincidido sólo 52 subvenciones en toda España y únicamente 5 en toda la Comunitat Valenciana: Xàbia, València, Benidorm, Alcoi y La Nucía. El municipio nuciero es el más pequeño en recibir esta subvención a nivel autonómico.

La convocatoria RedCyTI – Smart Economy tiene como finalidad fomentar el desarrollo económico y productivo de los municipios mediante proyectos innovadores basados en la digitalización y las tecnologías inteligentes, como el presentado por “La Nucía: Ecosistema Turístico-Deportivo Inteligente”.

Un nuevo paso en la estrategia de La Nucía

Esta inversión supone un nuevo impulso a la estrategia que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años para consolidar La Nucía como “Ciudad del Deporte, Destino Turístico Inteligente y referente en innovación”, incorporando la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de los servicios públicos, reforzar la competitividad del municipio y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

El proyecto permitirá avanzar hacia un ecosistema digital conectado, donde la innovación contribuya a optimizar la gestión municipal, mejorar la experiencia de residentes y visitantes y seguir fortaleciendo el posicionamiento de La Nucía como uno de los principales destinos de turismo deportivo y activo de España.

Tecnología para mejorar el municipio

A través de este proyecto se implantarán diferentes soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la gestión inteligente del municipio, impulsar la digitalización de servicios y facilitar una administración más eficiente, sostenible y conectada. Entre las actuaciones previstas se encuentran el desarrollo de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de análisis de datos, soluciones basadas en inteligencia artificial, tecnologías de sensorización, herramientas de apoyo a la toma de decisiones, servicios digitales dirigidos a residentes y visitantes y nuevas aplicaciones orientadas a optimizar la gestión de infraestructuras y recursos municipales. Estas actuaciones permitirán disponer de una mayor información en tiempo real, mejorar la planificación de los servicios, incrementar la eficiencia de las instalaciones municipales y ofrecer una experiencia más innovadora, personalizada y sostenible tanto para la ciudadanía como para los miles de deportistas y visitantes que cada año llegan a La Nucía.

Innovación al servicio del turismo y del deporte

El proyecto reforzará especialmente dos de los grandes motores económicos del municipio: el turismo y el deporte. La incorporación de nuevas herramientas digitales permitirá optimizar la gestión del destino, mejorar el conocimiento de los flujos turísticos y deportivos, facilitar la interacción con los usuarios, potenciar la promoción del municipio y avanzar hacia un modelo de gestión basado en datos que permita seguir mejorando la calidad de los servicios y la experiencia de quienes visitan La Nucía.

Este proyecto supone también un importante avance en la estrategia de Destino Turístico Deportivo Inteligente (DTDI) que el Ayuntamiento de La Nucía viene desarrollando desde hace años. A través de este modelo hiperespecializado en deporte, el municipio trabaja de forma transversal en ámbitos como la gobernanza, la tecnología, la innovación, el marketing turístico, la sostenibilidad, la accesibilidad y la digitalización, con el objetivo de convertirse en el primer Destino Deportivo Inteligente del mundo.

La financiación obtenida permitirá acelerar esta transformación, incorporando nuevas herramientas tecnológicas que reforzarán el posicionamiento de La Nucía como referente internacional en turismo deportivo inteligente.

Innovación: Mejor servicio al ciudadano

La combinación de infraestructuras de primer nivel, turismo, deporte, innovación y nuevas tecnologías permitirá continuar mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, ofrecer mejores servicios públicos y consolidar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la sostenibilidad y la excelencia.

Bernabé Cano: "Ser el primer Destino Turístico Deportivo Inteligente del mundo"

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha valorado muy positivamente la concesión de esta ayuda, destacando que supone "un nuevo respaldo al modelo de municipio que llevamos años construyendo, donde el deporte, el turismo, la innovación y la tecnología trabajan conjuntamente para generar oportunidades, mejorar los servicios públicos y seguir posicionando a La Nucía como un referente nacional e internacional".

El primer edil añadió que "esta financiación nos permitirá acelerar un proyecto estratégico en el que llevamos años trabajando: convertir La Nucía Ciudad del Deporte en un Destino Turístico Deportivo Inteligente, un modelo hiperespecializado en deporte que integra gobernanza, tecnología, innovación, marketing, sostenibilidad, accesibilidad y digitalización. Nuestro objetivo es ser el primer Destino Deportivo Inteligente del mundo”.