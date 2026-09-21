La Nucía invierte 270.000 € en la remodelación de la plaça Ermita Sant Rafel

Esta semana han comenzado las obras de remodelación y mejora de la plaça de la Ermita de Sant Rafel, que supone una inversión municipal de 270.000 euros. Esta actuación incluye el cambio de pavimento por hormigón y asfaltado impreso, la mejora de luminarias, así como diversas actuaciones de jardinería en todo el entorno de la ermita de Sant Rafel.

Estas obras comienzan esta semana y se espera que estén finalizadas antes de les Festes de Sant Rafel que este año serán del 13 al 15 de noviembre. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó la plaza de la ermita, acompañado por Sergio Villalba, concejal de Urbanismo y Manuel Cortés, arquitecto municipal.

Uno de los objetivos de estas obras es la renovación del pavimento de la plaça de la ermita de Sant Rafel y de todo el entorno del templo religioso. En la parte posterior de la ermita se ha previsto una solera de asfalto impreso y en la parte delantera se instalará hormigón impreso, coloreado con el amarillo típico de la “piedra de la serreta” simulando una plaza adoquinada. Esta actuación supondrá la eliminación de la actual grava del entorno, que genera incomodidades en el tránsito peatonal de la plaza.