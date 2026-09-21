Más de 140 establecimiento hosteleros de Benidorm forman parte de un proyecto que busca ayudar al sector a reducir sus emisiones

La Fundación Economía y Desarrollo (ECODES), Coca-Cola y la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm han presentado este lunes en la ciudad la iniciativa Hostelería #PorElClima, una actividad contra el cambio climático a la que se han adherido 143 establecimientos hosteleros de Benidorm y su zona de influencia, que se suman a los más de 21.000 bares y restaurantes adheridos a esta propuesta en todo el país. El acto se ha desarrollado en el Centre Municipal El Torrejó y ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de la ciudad, Toni Pérez; la edil de Medio Ambiente, Mónica Gómez, y otros miembros de la Corporación local; así como con Ana Mastral, responsable del proyecto Hostelería #PorElClima de ECODES; Jorge Olcina, catedrático de la Universidad Alicante; Fernando Álvarez, jefe de Comunicación, Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de la Comunidad Valenciana de CCEP; José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España; y Álex Frattini, presidente de los hosteleros de Abreca.

Durante este acto, la responsable de Hostelería #PorElClima de ECODES ha dado a conocer los resultados de un estudio elaborado a partir de un cuestionario que han respondido los propietarios y gerentes de 102 establecimientos de la ciudad que se han sumado a esta campaña, un cuestionario de 29 preguntas en torno al ahorro de agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la huella de carbono, el consumo responsable y la correcta gestión de los residuos; lo que ha permitido el estudio de medidas personalizadas para cada uno de ellos de actuación frente al cambio climático. En total, 1.847 medidas puestas en marcha en temas de ahorro de agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, consumo responsable, huella de carbono y gestión de los residuos.

Así, según Ana Mastral, entre las conclusiones de estas auditorías, destacan los siguientes datos:

• En Benidorm el 96% de los establecimientos lleva a cabo un mantenimiento regular que evita el goteo de agua en los grifos e inodoro. Esto supone un gran ahorro de agua, ya que el goteo de un grifo representa el despilfarro de 30 litros al día, es decir, más de 10000 litros al año y un inodoro que tiene una fuga puede gastar 200.000 litros al año.

• El 100% de los establecimientos recicla el vidrio y el papel y cartón. Reciclando el vidrio se ahorra alrededor del 30% de la energía que se utiliza para fabricar sus componentes originales. También se evitan alrededor del 20% de las emisiones de CO2 (cada tonelada de vidrio reciclado evita la emisión de unos 671 kilos de CO2.

• El 99% de los establecimientos utiliza luces LED para la iluminación de la sala, cocina, terrazas o almacén de los establecimientos araneses, permite un ahorro del consumo y por lo tanto de coste económico y emisión de gases de efecto invernadero que puede llegar hasta el 90% con respecto a las bombillas incandescentes.

• El 72% de establecimientos utiliza productos realizados con materiales reciclados. Estos productos cumplen la misma función que uno no reciclado y alcanzan las mismas o mejores cuotas de calidad y de satisfacción para el usuario. Generan menos emisiones de CO2 porque la mayoría de los productos y materias primas procedentes de materiales reciclados necesitan en su obtención menos energía que los procedentes del medio natural.

• El 99% de los establecimientos trabaja con proveedores locales. Priorizar proveedores lo más cercanos posibles reduce las emisiones de CO2 que derivan del transporte hasta el establecimiento de los alimentos, evitando así manipulación del producto, y un mayor empaquetado.

Todo ello, ha llevado a la portavoz de ECODES a poner en valor el alto grado de implicación de los establecimientos locales de hostelería en la implementación de medidas contra el cambio climático, así como el elevado compromiso de sus trabajadores para posibilitar estas acciones. “Benidorm está en el cambio, sois una referencia en cuanto al turismo nacional y ahora tenéis que ser prescriptores para el resto de la hostelería de España, porque estáis haciendo muchas cosas y muy bien para poder ser ejemplo frente a otros destinos”.

Durante esta jornada, que ha clausurado el primer edil, se han sucedido distintas intervenciones de expertos. Y, entre las principales conclusiones, Toni Pérez ha destacado que “Benidorm es la ciudad que cambia aunque nada cambie; la ciudad que es capaz de anticiparse a las cosas que pueden pasar y establecer medidas, hacer lo que esté en su mano, para que en ese tránsito seamos mejores como sociedad y como territorios”.

El primer edil ha hecho hincapié en que “los datos que hemos conocido hoy sobre la hostelería de nuestra ciudad son abrumadores y están perfectamente alineados con lo que son los ejes de la propia ciudad”, a la vez que ha trasladado que “tiene muchísimo mérito la implicación de 143 establecimientos en estas acciones por el clima y que lo hayan hecho con los datos ya contrastados, que hemos conocido hoy y que contribuyen a que la hostelería sea reconocida también una herramienta para la sostenibilidad desde los tres ejes en los que siempre trabajamos en Benidorm: sostenibilidad medioambiental, económica y social”.

Asimismo, el alcalde ha afirmado que desde el Consistorio “seguimos impulsando acciones y trabajando en aquello que sí que creemos, que solo seremos el mejor destino para vivir si somos la mejor ciudad para vivir. Por lo tanto, las personas, nuestro tejido social, nuestro espacio público, nuestros vecinos y vecinas, siempre lo primero”. Y ha concluido agradeciendo a ECODES y a Coca-Cola su apuesta por este proyecto de Hostelería #PorElClima: “No sabemos lo que durará esta evolución climática, pero que lo estamos viviendo en este momento sí es una certeza, no se puede negar lo evidente. Y eso lo han sabido ver ECODES y Coca-Cola, recogiendo muy bien el testigo. En Benidorm tenéis magníficos aliados para trabajar juntos en este mensaje”.