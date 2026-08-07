Villajoyosa avanza en las obras de las Termas de Allon con la consolidación de los restos arqueológicos

El Alcalde Marcos Zaragoza y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han mantenido este viernes un encuentro de trabajo para avanzar en la realización de proyectos como el pecio Bou Ferrer o el encuentro internacional de la UNESCO. Además, han visitado las Termas de Allon, restos arqueológicos que se encuentran inmersos en las obras de desenterramiento arqueológico, consolidaciones preventivas y la estabilización de los restos hallados en el espacio de la calle Canalejas.

El encuentro acudió la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Lorca; el edil de Urbanismo, Pedro Ramis; la concejala de Cultura, Marisa Mingot; y los concejales Carlos Soler y Jaime Santamaría; así como el director de Vilamuseu, Antonio Espinosa.

Las Termas de Allon se encuentran inmersas en las obras de la fase 4 y 5 del Plan Director de desenterramiento y la consolidación de las estructuras con un presupuesto de 525.463,34 euros. Tras retirar las primeras capas, se ha comprobado el buen estado de conservación al estar los restos tapados de forma correcta con geotextil, arena lavada y otros productos que impiden que salgan sales y otros elementos que pueden deteriorar el yacimiento. El siguiente paso es realizar una fotogrametría a escala real para poder realizar una modelo virtual que permitirá redactar la fase 6 para la musealización.

Tras la visita a las Termas, la reunión se trasladó a Vilamuseu para poner sobre la mesa la posible coordinación del Encuentro Internacional UNESCO; la hoja de ruta de la adecuación de la Sede Operativa del CASCV en la Casa del Mar; la planificación de los trabajos de instalación del Sistema Modular de Cubrición del Bou Ferrer; entre otros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el encuentro de este viernes representa mucho más que una visita a los restos arqueológicos. Es una reunión de trabajo para tratar todos los temas que tenemos abiertos y que van desde la siguiente fase de musealización de las Termas de Allon hasta el Bou Ferrer”.

El primer edil indicó que “el proyecto de musealización de las Termas es muy ambicioso y ya estamos manos a la obra. Tendrá un montante económico que rondará el millón de euros y que permitirá terminar una actuación que las hará visitables de una vez por todas”. Marcos Zaragoza recalcó sobre el pecio Bou Ferrer que “debemos de hacer un proyecto ambicioso que ponga en valor un pecio que no lo tiene nadie igual en la costa mediterránea. Este yacimiento subacuático ha sido ejemplo para otros ayuntamientos, para otras consellerias… cuenta con el código de buenas prácticas de la UNESCO y eso es importante a la hora de protegerlo, de excavarlo, de contar con monumento bajo del agua que tenemos que exponer para que todos lo conozcan y hacerlo visitable”.

Marcos Zaragoza destacó que la reunión con la responsable de Cultura “es una más de la multitud de reuniones que hemos tenido y seguiremos teniendo. Estos encuentros son efectivos y es donde vemos que tenemos el apoyo de la Conselleria, de esta y de aquellos que la han ocupado todos estos años, que se han preocupado por el patrimonio eh por el patrimonio del municipio”. El primer edil destacó que el apoyo de la Conselleria de Cultura se ve en proyectos en marcha o que se van a iniciar en breve como la restauración de las fachadas de la capilla de Santa Marta, entre otros.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, indicó que este encuentro va a ser “una jornada bastante completa porque siempre que venimos a Villajoyosa es para para trabajar en varios proyectos que tenemos con la ciudad”. Marta Alonso recalcó que el proyecto de las Termas de Allon “sitúa Villajoyosa en un punto único de protección del patrimonio, como ya se hizo hace años con la torre de Sant Josep, como se está trabajando también el Bou Ferrer… Tenemos en esta ciudad un potencial en patrimonio romano que la sitúa como uno de los grandes referentes de la Comunitat Valenciana”.

La responsable de Cultura apuntó que “vamos a estar trabajando de la mano para seguir apoyando este proyecto de las termas, pero también ahora vamos a trabajar en estrecha colaboración, como lo hemos venido haciendo desde siempre, en la posibilidad de seguir apoyando el Bou Ferrer con todo lo que representa. Es un hito no solamente de la Comunitat Valenciana, sino a nivel nacional” al tratarse del primer BIC y ser un referente en la arqueología subacuática”. Alonso desveló que hay otros proyectos que se irán desvelando poco a poco y recalcó la subvención recibida de la Generalitat para restaurar las fachadas de la capilla Santa Marta.