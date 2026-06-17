Villajoyosa desarrollará la Vía Parque que incluirá un nuevo puente sobre el río Amadorio con una inversión de 31 millones de euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa proyecta el desarrollo de un nuevo vial que mejore el tráfico y la comunicación del municipio. Se trata de la Vía Parque proyectada al norte del municipio y que incluirá un nuevo puente sobre el río Amadorio. En concreto, se trata del tramo entre la avenida de l’Alfàs del Pi, en el PP-23 (zona de Gasparot) y el PP-4, al norte de Chocolates Valor. La inversión inicial prevista es de 31 millones de euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha presentado esta futura actuación junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, y el jefe de Urbanismo, Alberto Aguilera. El primer edil explicó cómo se ha redactado el estudio preliminar a modo de anteproyecto en el que se basará el futuro proyecto que prevé que esté redactado en 2027.

Marcos Zaragoza, alcalde Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

“El Ayuntamiento ha redactado un proyecto muy meticuloso para desarrollar lo que se denomina en el Plan General de Ordenación Urbana como Vía Parque, una vial que ordenará de una mejor manera toda la trama urbana del municipio”, explicó Marcos Zaragoza.

El trazado de este tramo de la Vía Parque contará con una longitud de más de un kilómetro (1.150 metros) y abarcará una superficie total de 33.594 metros cuadrados, con una anchura de 30 metros en los dos primeros tramos, siendo de 20 metros en el tramo del viaducto. El espacio se diseñará bajo el concepto de bulevar urbano, dotado de dos carriles por sentido de circulación, una mediana ajardinada, carril bici y una senda peatonal saludable. Para dar prioridad al viandante, las aceras dispondrán de amplias dimensiones que irán desde los 5,70 hasta los 8,70 metros de anchura.

El anteproyecto redactado recoge tres infraestructuras clave. El segundo puente sobre el río Amadorio, un viaducto crucial para la movilidad que medirá 100 metros de longitud, 20 metros de ancho y contará con una altura libre de 16 metros. Además, se creará un paso sobre el barranco de l’Arquet que dotará al sector PP-10 de una red viaria estructural óptima para guiar su expansión urbanística de forma ordenada. Por último, un paso superior sobre la línea ferroviaria y el vial que conectará la urbanización Els Plans y activará definitivamente los sectores PP-9 y PP-10, enlazando directamente con la nueva rotonda de acceso al IES Marcos Zaragoza.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que este proyecto “es una necesidad para el municipio. Ya no se trata de promesas o palabras vacías, sino una necesidad estructural de primer orden para el municipio”. Marcos Zaragoza afirmó que “ya tenemos casi 40.000 habitantes. No paramos de crecer y nuestro desarrollo de ciudad viene marcado por contar con esta infraestructura. No nos queda otra que desarrollarla”. El primer edil recordó que Villajoyosa tiene “una barrera natural, que es el río que la atraviesa, y el único paso que tenemos actualmente es el puente que estamos remodelando para darle más amplitud”.

Esta Vía Parque está contemplada en el PGOU desde 1999 y “es una infraestructura más que necesaria para la mejora de la movilidad, la redistribución del tráfico, la seguridad vial y muchas otras cuestiones”. El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que esta nueva vía de comunicación “va unida al desarrollo de planes parciales como el PP-9, el PP-10 o el PP-4. Este último se va a desarrollar por medio de gestión directa municipal y se prevé la construcción de 1.500 viviendas”.

El Ayuntamiento asumió en noviembre de 2023 el rol de agente urbanizador de este sector residencial contiguo a Chocolates Valor. Con una inversión pública de 4,5 millones de euros que arrancará en 2027, la gestión directa permitirá edificar más de 1.500 viviendas, crear 14.000 m² de zonas verdes, 4.000 m² para dotaciones educativas y habilitar un aparcamiento disuasorio de otros 4.000 m².

Para evitar inundaciones en episodios de lluvias torrenciales, el sector PP-4 albergará un tanque antitormenta y un parque inundable. Esta infraestructura desviará el caudal del barranco del Refoio hacia el río Amadorio a través de un nuevo colector subterráneo que seguirá el trazado de la Vía Parque desde la avenida de Finestrat (a la altura de Chocolates Pérez) hasta la partida Chovaes.

El primer edil recalcó que la Vía Parque “es una estrategia de ciudad y no podemos quedarnos atrás, sino que hay que hacerla sí o sí y cuanto antes”. Además es un proyecto que “incluimos en nuestro programa electoral y va a ser una realidad”, indicó Marcos Zaragoza.

El Alcalde destacó que se trata de un proyecto ambicioso que se ha valorado inicialmente en 31 millones de euros de inversión. La previsión es ejecutarlo en tres fases, aunque Marcos Zaragoza afirmó que podría realizarse finalmente en dos: “Todo esto nos lo marcará el proyecto una vez que esté redactado, para lo que nos hemos puesto como fecha 2027”.

Marcos Zaragoza alegó que el coste de la redacción del proyecto se hará con presupuesto municipal. El Alcalde recalcó que “somos conscientes de que llevarlo a cabo es una gran inversión para la que no podemos ir solos, sino que debemos ir de la mano de otras administraciones para ejecutarlo” y avanzó que “tenemos el compromiso de la Generalitat de que estudiarán el proyecto para poder contar con financiación”. Así indicó que “nuestra intención es tener un calendario de inicio de obras para el 2028”.