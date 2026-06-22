La Marina Baixa prepara los operativos y las actividades para la Noche de San Juan

Todos los municipios de costa recuerdan que en la noche de Sant Joan está prohibido hacer fuego en las playas en la noche del 23 de junio.

Para la noche de San Juan la Policía local de Villajoyosa reforzará el servicio con 6 patrullas extra para velar por el cumplimiento de las normas, entre ellas como ya hemos apuntado que están totalmente prohibidas las hogueras y barbacoas en la arena bajo sanción económica. Las normas de la noche del 23 de junio son para Platja Centre, La Cala, Paradís y resto de calas. También está prohibido bajar botellas de cristal a la playa, así como el uso de petardos y farolillos voladores.

Villajoyosa organiza actividades para todos los públicos: un taller de confección de coronas de flores para los más pequeños se celebrará por la mañana en el jardín Doña Concha, de la finca La Barbera dels Aragonés. Por la tarde se celebrará otra actividad típica de la víspera del día de San Juan: la popular Ronda de Fanalets. A las 19.15 horas se abrirá la inscripción para participar en el sorteo de los “fanalets” en el paseo del Doctor Esquerdo, en la playa Centro. A las 20.00 horas se recorrerán por las calles del centro histórico en la Ronda de Fanalets que será amenizada por la colla Els Valerios, junto con el grupo de danzas Centener, que bailarán y animarán a los más pequeños a divertirse con canciones populares. Las actividades del día 23 de junio se completan con música y Djs en la zona del Arsenal, en la playa Centro. Habrá música a partir de las 17.00 horas y a partir de las 22.00 horas habrá más actuaciones.

En la Cala de Finestrat el día transcurrirá con varias actividades pensadas para el público infantil con minidisco y talleres lúdicos. Desde la seis y media de la tarde habrá minidisco y también talleres infantiles. Y a partir de las nueve y media de la noche sesión DJ, que seguirá después de las 12 cuando tiene lugar el salto de las olas. Y para facilitar la asistencia de público y evitar el desplazamiento en vehículos particulares se ha organizado un servicio gratuito de AUTOBÚS desde el casco histórico hasta La Cala pasando por las urbanizaciones de Finestrat. El horario de salida es: 18:30h. y otro a las 20:30h. El horario de regreso es: 00:15h. y otro bus a las 2:15h. El autobús hará las mismas paradas en sentido inverso.

Para garantizar que el transcurso del evento se desarrolla con toda seguridad y coordinación, ya se ha establecido un dispositivo especial en el que están implicados todos los departamentos de seguridad, socorrismo, atención médica, emergencias y limpieza. El fin de fiesta está previsto para las 2:00 horas. A partir de ese momento, entra un dispositivo especial de limpieza dentro de la playa y el paseo para que al día siguiente bañitas y visitantes puedan disfrutar de la Cala desde 1ª hora del día festivo de San Juan.

En Alfaz del Pi, como cada año, se habilitará una hoguera oficial controlada, supervisada por las fuerzas de seguridad, que será la única permitida en toda la Playa del Albir. Además, el consistorio ha puesto en marcha el dispositivo especial que reforzará la seguridad durante la celebración de la Nit de Sant Joan, la noche del 23 de junio, en la Playa del Albir.

Y en Benidorm más de 60 efectivos conformarán el dispositivo especial en las playas de Benidorm para la ‘Nit de Sant Joan’. Todos los servicios funcionarán hasta las 3 de la madrugada, incluidos los tres puntos de Playas Accesibles, y no se permite hacer hogueras ni acceder con envases de vidrio. El servicio de socorrismo y salvamento, a su vez, funcionará con horario prolongado e ininterrumpido hasta las 03.00 horas y dispondrá de un total de 29 efectivos de socorrismo y atención sanitaria, distribuidos por las tres playas.

Callosa d’en Sarrià volverá a celebrar este martes la tradicional Nit de Sant Joan, una de las citas más entrañables del inicio del verano, que reunirá a vecinos y visitantes en una noche marcada por la convivencia, las costumbres populares y el ambiente festivo.

La programación arrancará a las 20:00 horas con una cercavila protagonizada por los tradicionales fanalets, pequeñas linternas elaboradas artesanalmente con frutas y hortalizas e iluminadas con un cirio en su interior. Los más pequeños serán los encargados de portar estos elementos tan característicos de la festividad en un recorrido que rememora una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Tras la cercavila, la celebración se trasladará a la Plaza del Convento, donde tendrá lugar la habitual cena popular de “bocadillo sobaquero”. Los asistentes podrán compartir mesa y velada en un ambiente familiar y distendido, coincidiendo con la celebración del solsticio de verano y la llegada de las noches estivales.

La noche culminará a las 00:00 horas con el encendido de una hoguera simbólica de Sant Joan. Como marca la tradición, los asistentes podrán depositar en el fuego sus deseos escritos en papel con la esperanza de que se hagan realidad durante el próximo año. Además, los más valientes tendrán la oportunidad de saltar la hoguera, manteniendo viva una de las costumbres más representativas de esta festividad.