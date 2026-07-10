En una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional detenido uno de los presuntos autores de un tiroteo ocurrido en Villajoyosa en el que resultó herido de gravedad un hombre

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y de un delito de tenencia ilícita de armas, en relación con un tiroteo ocurrido en marzo de 2025 en Villajoyosa (Alicante) en el que resultó herido de gravedad el conductor de un vehículo. El arresto se practicó el pasado 19 de junio en la localidad de Ceutí (Murcia), donde el investigado permanecía oculto.

La investigación se inició el 12 de marzo de 2025, cuando tres hombres se desplazaron hasta un domicilio de Villajoyosa, presuntamente para reclamar una deuda. En un momento dado, desde el inmueble se efectuaron varios disparos con arma de fuego contra el turismo en el que se encontraban, cuyos proyectiles atravesaron la carrocería e impactaron en el conductor, que resultó herido de bala en un pie y en el abdomen.

Las primeras actuaciones realizadas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villajoyosa, apuntaban al empleo de al menos dos armas de fuego, presuntamente un arma corta y una escopeta o similar. Tras las gestiones practicadas durante el registro, los agentes lograron identificar a los presuntos autores materiales, que se habían dado a la fuga, por lo que la autoridad judicial dictó una Orden Europea de Detención y Entrega.

Tras un año de búsqueda y practica de gestiones, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Murcia, logró aportar la posible ubicación de una vivienda en la Región de Murcia en la que podría encontrarse uno de los reclamados. A partir de ese momento, ambos cuerpos coordinaron sus actuaciones y establecieron dispositivos conjuntos de vigilancia y seguimiento que permitieron confirmar la presencia del sospechoso.

Verificada la información, los investigadores realizaron la entrada en el domicilio del sospechoso, donde se practicó la detención. En el registro se intervino una pistola semiautomática con su cargador municionado y ocho cartuchos. Dicha arma podría guardar relación con el tiroteo investigado, a la espera del pertinente estudio balístico.

Finalmente, el detenido, un hombre de 65 años al que se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial el pasado 19 de junio, que decretó su ingreso en prisión.