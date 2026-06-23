Cristina Escoda, portavoz socialista en Benidorm, no se presenta como candidata a las próximas elecciones locales

Para la edil socialista que lleva desde 2003 formando parte de la corporación municipal tanto en labores de gobierno durante seis años como en la oposición era el momento de dar un paso al lado para abrir camino a nuevas personas, nuevas ideas y proyectos y ella continuará con su responsabilidad como secretaria general del PSPV-PSOE de Benidorm.

Para Escoda ha llegado el momento "de dar un paso al lado para abrir camino a nuevas personas, nuevas ideas y nuevos proyectos. Lo hago con la tranquilidad de haber entregado siempre lo mejor de mí y con la misma ilusión y compromiso de seguir trabajando, desde la responsabilidad que ocupo como secretaria general del PSPV-PSOE, con lealtad a mi partido y a los principios y valores en los que creo".