Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil y México se clasifican como primeros de grupo

La tercera jornada del Mundial 2026 dejó dos nombres propios entre los clasificados: Brasil y México. La Canarinha certificó el liderato del Grupo C tras imponerse con autoridad a Escocia (0-3), cerrando una fase de grupos en la que ha ido creciendo con el paso de los partidos y en la que figuras como Vinicius Jr. han comenzado a marcar diferencias. Junto a los brasileños, Marruecos también logró el pase a los dieciseisavos de final.

Por su parte, México confirmó su excelente momento al completar un pleno de victorias tras derrotar a República Checa (0-3). El combinado de Javier Aguirre finaliza como líder indiscutible del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles y sin conocer la derrota en el torneo. Además, el triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur permitió a los Bafana Bafana acompañar a los mexicanos en la siguiente ronda.

Ecuador y Alemania disputan la última jornada de la fase de grupos con la clasificación de los sudamericanos en el aire. Con un único punto, Ecuador necesita la victoria para poder pensar en los dieciseisavos.

Por otro lado, Costa de Marfil y Curazao se miden en un partido clave para ambas selecciones. Aún con opciones, Curazao quiere ampliar su historia en la competición, mientras que los africanos quieren solventar la fase de grupos con una victoria que les lleve a la siguiente ronda.