Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil y México se clasifican como primeros de grupo

Brasil y México confirmaron su clasificación a la siguiente ronda al cerrar la fase de grupos como líderes de sus respectivos grupos. La Canarinha selló el primer puesto del Grupo C tras vencer 3-0 a Escocia, mientras que el Tri completó un pleno de victorias y terminó invicto al frente del Grupo A.

ondacero.es

Madrid |

El entrenador de México, Javier Aguirre (d), y Luis Romo celebran un gol este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México).
El entrenador de México, Javier Aguirre (d), y Luis Romo celebran un gol este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). | Agencia EFE

La tercera jornada del Mundial 2026 dejó dos nombres propios entre los clasificados: Brasil y México. La Canarinha certificó el liderato del Grupo C tras imponerse con autoridad a Escocia (0-3), cerrando una fase de grupos en la que ha ido creciendo con el paso de los partidos y en la que figuras como Vinicius Jr. han comenzado a marcar diferencias. Junto a los brasileños, Marruecos también logró el pase a los dieciseisavos de final.

Por su parte, México confirmó su excelente momento al completar un pleno de victorias tras derrotar a República Checa (0-3). El combinado de Javier Aguirre finaliza como líder indiscutible del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles y sin conocer la derrota en el torneo. Además, el triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur permitió a los Bafana Bafana acompañar a los mexicanos en la siguiente ronda.

Ecuador y Alemania disputan la última jornada de la fase de grupos con la clasificación de los sudamericanos en el aire. Con un único punto, Ecuador necesita la victoria para poder pensar en los dieciseisavos.

Por otro lado, Costa de Marfil y Curazao se miden en un partido clave para ambas selecciones. Aún con opciones, Curazao quiere ampliar su historia en la competición, mientras que los africanos quieren solventar la fase de grupos con una victoria que les lleve a la siguiente ronda.

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Sudáfrica hace historia y noquea a Corea del Sur

Sudáfrica protagonizó una de las grandes sorpresas de la fase de grupos al derrotar por 1-0 a Corea del Sur y clasificarse para los dieciseisavos de final. Los Bafana Bafana necesitaban ganar para seguir con vida y lo consiguieron en un partido de máxima tensión. El triunfo les permite finalizar en la segunda posición del Grupo A, solo por detrás de México, mientras que los surcoreanos quedan terceros después de haber comenzado el torneo con victoria ante Chequia.

Haití se despide con la cabeza alta

Aunque ya estaba eliminada, Haití plantó cara a una de las selecciones revelación del torneo. Los caribeños llegaron a ponerse por delante en dos ocasiones gracias a Joseph e Isidor, pero terminaron cediendo ante la mayor calidad y profundidad de plantilla de Marruecos. Los africanos avanzan a la siguiente ronda tras sumar cuatro puntos en un grupo muy exigente.

Marruecos remonta y certifica su clasificación

Marruecos aseguró su presencia en los dieciseisavos de final tras imponerse a Haití por 4-2 en un encuentro lleno de alternativas. Los haitianos sorprendieron con los tantos de Lenny Joseph y Wilson Isidor, pero los africanos reaccionaron gracias a los goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine. La victoria permite a los Leones del Atlas acabar segundos del Grupo C, solo por detrás de Brasil

Vinicius lidera a Brasil hacia los dieciseisavos

Brasil cerró la fase de grupos con una contundente victoria sobre Escocia (0-3) y confirmó su clasificación como primera del Grupo C. Vinicius Jr. fue la gran figura del encuentro al firmar un doblete en los minutos 7 y 45, mientras que Matheus Cunha completó la goleada en la segunda mitad. El conjunto de Carlo Ancelotti dominó de principio a fin y terminó invicto una fase de grupos en la que solo encajó un gol. Escocia, por su parte, queda pendiente de saber si su balance le permite avanzar como una de las mejores terceras.

Bosnia optará a clasificar como mejor tercera

Con la victoria 3-1 ante Catar, los europeos quedaron en tercera posición, lo que les da la oportunidad de clasificar como mejor tercera. Canadá, por la diferencia de goles, les arrebata el segundo puesto.

Estarán en dieciseisavos en función de como queden el resto de terceras.

Suiza clasifica en primera posición del grupo B

El combinado suizo se clasificó en primera posición con siete puntos tras vencer 2-1 a Canadá. Un partido en el que se jugaban el primer puesto ambas selecciones y que acabó decantándose por el lado de los europeos.

Costa de Marfil quiere certificar el pase

En el otro partido del grupo E, Costa de Marfil y Curazao se juegan más que tres puntos. Y es que Curazao podría estar en dieciseisavos si consigue vencer al combinado africano.

No obstante, los marfileños tienen todo de cara para llevarse el partido y la clasificación al estar posicionados en segundo lugar con tres puntos. Una victoria certificaría el pase en segunda posición.

Ecuador quiere soñar con la siguiente ronda

Ecuador se juega todo en el partido ante Alemania. Los germanos, ya clasificados a la siguiente fase, se enfrentan ante una selección ecuatoriana que afronta el partido a vida o muerte.

Con un solo punto en dos enfrentamientos, los sudamericanos intentarán sacar los tres puntos para tener opciones de estar en la siguiente ronda.

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