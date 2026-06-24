Los equipos ya eliminados del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y las primeras selecciones ya han dicho adiós al torneo. A falta de que se complete la última jornada de la fase de grupos, varios equipos han quedado matemáticamente eliminados y ya no tienen opciones de alcanzar los dieciseisavos de final ni siquiera como una de las mejores terceras.

Mientras potencias como España, Brasil, Portugal o Inglaterra siguen peleando por mejorar su posición en el cuadro, otras selecciones han visto terminada su aventura mundialista antes de tiempo.

Selecciones eliminadas del Mundial 2026

Haití (Grupo C)

La selección caribeña perdió sus dos primeros partidos frente a Escocia y Brasil y llega a la última jornada sin opciones matemáticas de alcanzar las plazas de clasificación.

Turquía (Grupo D)

Dos derrotas consecutivas frente a Australia y Paraguay han condenado a los turcos, que afrontan el último encuentro ante Estados Unidos ya eliminados.

Túnez (Grupo F)

El combinado tunecino cayó goleado ante Suecia y posteriormente perdió frente a Japón, resultados que le dejan sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

Senegal (Grupo I)

La derrota ante Francia y un segundo tropiezo frente a Noruega han dejado sin margen a los africanos, que ya no pueden alcanzar las posiciones de clasificación.

Irak (Grupo I)

Al igual que Senegal, los iraquíes han perdido sus dos primeros encuentros y están matemáticamente eliminados antes de la última jornada.

Jordania (Grupo J)

La selección jordana cayó ante Austria y Argelia en las dos primeras fechas y ya no tiene opciones de alcanzar los dieciseisavos.

Uzbekistán (Grupo K)

Las derrotas frente a Colombia y Portugal han acabado con las opciones matemáticas de los uzbecos, que cerrarán su participación ante la República Democrática del Congo.

Panamá (Grupo L)

Dos derrotas consecutivas frente a Ghana y Croacia han dejado fuera del torneo a la selección panameña antes de la última jornada.

Los equipos que están al borde de la eliminación

Además de las selecciones ya eliminadas, varios equipos afrontan la última jornada con opciones muy reducidas y necesitan auténticos milagros para clasificarse.

Es el caso de Qatar y Bosnia en el Grupo B; República Checa y Sudáfrica en el Grupo A; Ecuador y Curazao en el Grupo E; Nueva Zelanda y Bélgica en el Grupo G; o República Democrática del Congo en el Grupo K.

Todos ellos dependen no solo de ganar sus respectivos partidos, sino también de una compleja combinación de resultados en otros grupos para aspirar a una de las plazas reservadas a las mejores terceras.

¿Cuántos equipos pasan a dieciseisavos?

El nuevo formato del Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros clasificados de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Esto provoca que muchas selecciones lleguen con vida a la última jornada incluso sin ocupar posiciones de clasificación directa, mientras que otras quedan eliminadas de forma matemática antes de disputar su tercer encuentro.

Equipos eliminados hasta el momento