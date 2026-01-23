El sindicato CESM llama a los médicos valencianos a la huelga de una semana al mes

Las organizaciones médicas que forman el Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y exigir una regulación específica para este colectivo.

En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, explican en un comunicado desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a la que pertenece CESM CV.

"El colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial. Pedimos una regulación apropiada para nuestras condiciones especiales de formación, responsabilidad y desempeño laboral", ha apuntado Víctor Pedrera, secretario general de CESM CV.

Los sindicatos insisten en que mantienen su mano tendida al diálogo.