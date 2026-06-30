La Plataforma por la Sanidad Publica de La Ribera denuncia recortes en la planificación estival del Departamento de Salud de la comarca

La Plataforma por la Sanidad Pública de La Ribera se ha concentrado este lunes ante el Hospital denunciando, entre otros, recortes en la planificación estival y alertando de que la población aumentará en 200.000 turistas mientras se reducen servicios.

Según el colectivo, la dirección cerrará 28 camas de la cuarta planta del hospital, restará 14 plazas en la tercera y suprimirá cuatro camas en la UCI, además de cerrar quirófanos.

La plataforma critica el colapso actual en urgencias y teme que la falta de personal sobrecargue a la plantilla saturada. Por ello, exigen más inversión en equipamientos, contratos dignos y presupuestos adaptados a la subida salarial para evitar que se desvíen fondos públicos hacia la sanidad privada.

Ante estas reivindicaciones, desde la gerencia del Departamento de Salud de La Ribera han destacado que este año se va a destinar 4,3 millones de euros a su Plan de Cobertura Estival, un 4,4% más que el año anterior.

Rosabel Ribes, Gerente del departamento, ha incidido en que este programa incluye cerca de 500 contrataciones para reforzar el hospital y la Atención Primaria, especialmente en zonas turísticas donde se abrirán y reforzarán diversos consultorios auxiliares.

Además, Ribes ha señalado que las listas de espera quirúrgicas se sitúan en 65 días y la demora para especialistas se ha reducido un 35% desde 2023.

Por último, la gerente del Departamento de Salud de La Ribera, ha confirmado que el brote de chinches que se dio en el Hospital la pasada semana está totalmente controlado tras activar los protocolos de desinsectación.