Un equipo de la Universitat Politècnica de València desarrolla una nueva estrategia para reducir el azúcar en los alimentos sin renunciar al sabor dulce

Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado una nueva estrategia para reducir el azúcar en los alimentos sin renunciar al sabor dulce.

Se trata de una innovación del Instituto Food UPV que ha conseguido redistribuir de forma inteligente el azúcar dentro del propio producto utilizando impresoras 3D.

Purificación García-Segovia, investigadora de Food UPV y coautora del trabajo, explica la técnica que consigue el dulce perfecto con menos azúcar.

Esta tecnología de impresión 3D, que aún parece cosa del futuro, cada vez más está integrada en las rutinas productivas e incluso cotidianas. Según apunta la investigadora, las impresoras 3D domésticas están más cerca de lo que parece.

Este trabajo es un paso más en el desarrollo de alimentos personalizados y más saludables, sin renunciar a una percepción sensorial atractiva para el consumidor.