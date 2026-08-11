Eclipse en València: Restringidos los accesos a la playa de la Malva-rosa y a l’Albufera

L’Ajuntament de València activará mañana, 12 de agosto, el plan especial con motivo del eclipse solar total, que conlleva el corte en los accesos tanto a la Malva-rosa como al parque natural de l‘Albufera y al bosque de El Saler por motivos de seguridad. Tal como ha recordado el concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, la Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, Previfoc, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto, medida que comporta el cierre de los parques naturales de las provincias de Castellón y València.

Ello supone que el corte afecta a la zona forestal del Parque Natural de l’Albufera, por lo que se mantendrá cortado el acceso a las playas del sur, a excepción de residentes, autorizados y transporte público. El acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada, como prevención por el alto riesgo de incendios forestales, y sólo habrá acceso, por las vías principales, a los apartamentos. En el caso de las playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18:00 horas.

Tal como establece el operativo especial, a partir de las 18:00 horas se cortará la salida de València por la V-15 (que enlaza con la Autopista del Saler o CV-500). Se cerrará el acceso tanto en el paso inferior como la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero. Además se realizará el corte en otros puntos de la ciudad que conectan con Pinedo y se cortará la CV-500 en ambos sentidos antes de entrar en la masa forestal en puntos donde se permite la circulación de vehículos en dirección de salida de esta carretera. También se restringirá el acceso desde la V-30. El concejal Juan Carlos Caballero ha subrayado que “la prioridad para seguir el eclipse debe ser dejar el coche en casa y desplazarse en transporte público o a pie”.

Respecto a la zona del Punto Oficial de Observación, en la zona de la playa de la Malva-rosa, se producirán restricciones al tráfico desde las 16:00 horas, que podrán ser ampliadas según la afluencia de personas y vehículos, similar al preparado para la noche de San Juan.

Cañones de agua en la Devesa

En este contexto, desde la Concejalía de Bomberos se mantiene activado el dispositivo de prevención ante posibles incendios en el parque natural de la Devesa, por lo que mañana miércoles se activarán los cañones de difusión de agua y refresco del bosque desde primera hora de la mañana

En cuanto al dispositivo hacia los puntos de observación oficiales, es decir, hacia las playas del norte de València (playa de la Malva-rosa y playa del Cabanyal), desde los servicios municipales de Movilidad y Policía Local se recuerda que es posible que se produzcan cortes al tráfico rodado desde las 16:00 horas, a excepción de residentes, personas autorizadas y transporte público. Serán cortes permeables que sólo se activarán en caso de necesidad, a criterio de la Policía Local, y dependiendo de la afluencia de personas.

La recomendación para las personas que acudan a los puntos de observación oficiales es que lo hagan a través de los autobuses de EMT València o de Metrovalencia (en este caso, mediante el tranvía, puesto que el metro hasta Marítim sigue en obras). Tanto el servicio de autobuses urbanos como el metro reforzarán sus servicios mañana miércoles, 12 de agosto.

Desde Movilidad se recuerda que, en caso de tener que coger el vehículo privado, se recomienda aparcar por la zona de la avenida dels Tarongers. Además, el estado del tráfico y los cortes a tiempo real se pueden consultar a través de los navegadores Waze, Google Maps (activando la capa “tráfico”) y a través del Geoportal del Ayuntamiento de València. El personal del Centro de Gestión de Tráfico del consistorio municipal estará trabajando para proporcionar toda esta información al momento.