20 años del accidente de Metrovalència: Homenaje, recuerdo y demanda de más justicia

Se cumplen veinte años del accidente de Metrovalència del tres de julio de 2006 en el que 43 personas murieron y otras 47 resultaron gravemente heridas. Fue y sigue siendo a día de hoy el accidente más grave jamás sucedido en una red de Metro en España. Un convoy con 150 viajeros a bordo descarriló y volcó entre las estaciones de Pl. Espanya y Jesús pocos minutos después de las 13:00 horas de ese día. Circulaba a 80 km/h en una curva marcada a 40 km/h.

Una auténtica catástrofe marcada después, además, por la gestión que hizo la Generalitat del PP de Francisco Camps con su insistencia de que dicho accidente fue "imprevisible e inevitable". Sin embargo, tanto la investigación judicial como la segunda comisión abierta al respecto en Les Corts Valencianes concluyeron lo contrario: que la tragedia fue previsible y evitable. Fue igualmente muy contestado el tratamiento informativo que de todo ello hizo Radiotelevisió Valenciana (RTVV).

20 años del accidente de Metrovalència: Leonor y su hijo Daniel

Veinte años después y pese al paso del tiempo, jornada de homenaje y de recuerdo pero también de mucha emoción lógica entre los supervivientes del accidente y los familiares de las víctimas que murieron directamente en el túnel de Jesús. Uno de ellos, Daniel. Murió con apenas veintiún años de regreso de una entrevista para unas prácticas. Su madre, Leonor Gómez, asegura que era "tímido pero muy querido". Confirmó su muerte más de doce horas después, entrada la madrugada.

"Es algo que no te puedes creer que te haya pasado. Fueron momentos muy duros para toda la familia, para nosotros, para todos...", rememora Leonor en entrevista con Onda Cero. "En el momento en que nos llamaron, al oír el nombre de mi hijo, a mí me dio como un ataque de ansiedad. Yo pensaba que me estaba ahogando, que me estaba dando un ataque", recuerda la madre de Daniel, víctima mortal en el accidente de Metrovalència.

Ha quedado demostrado que el accidente era "previsible y evitable", concluye Leonor Gómez a preguntas de esta emisora de radio. Recuerda, en este sentido, que tanto las víctimas como sus familiares han tenido que hacer frente a todo tipo de adversidades a lo largo de estas dos décadas posteriores al tres de julio de 2006.

"Movimos cielo y tierra para poder aclararlo y, por lo menos, que nos dijesen la verdad y no el cuento que nos contaron. No fue un accidente inevitable e imprevisible. Fue un accidente por dejadez, por no tener las vías como toca, por no tener una baliza que frenase si el conductor apretó [el acelerador] no quería estar más [en su puesto de trabajo] o lo que sea", zanja la madre de Daniel.

20 años del accidente de Metrovalència: María José y su madre Josefa

María José Gilabert, al igual que Leonor Gómez, también se resistía a pensar en ese final trágico tras el accidente de Metrovalència entre Pl. Espanya y Jesús. Ella, en su caso, perdió a su madre, Josefa, de 62 años de edad. Era, cuenta María José en conversación con Onda Cero, el pilar fundamental de toda su familia.

"Me encontraba en casa. Me llamó mi hermano y me dijo: "Mamá no ha llegado. Estoy viendo en la 'tele' que ha habido un accidente de Metro y se habla de cinco víctimas"", relata María José. "En esos momentos, yo ni siquiera me planteé que mi madre pudiera estar involucrada en ese accidente aunque era un Metro que cogía de manera habitual para volver a casa del trabajo", explica la madre de Josefa a preguntas de nuestra emisora de radio.

María José habla directamente de la "lucha de David contra Goliat" al ser preguntada por las semanas, meses y años posteriores a la catástrofe. Afirma, de forma clara y contundente, que no se ha hecho justicia para ella y que nunca acabará de saber por completo qué es lo que sucedió en el interior del tren siniestrado.

"Era la lucha de David contra Goliat. Lo digo muchas veces: la justicia, tan tarde, considero que ya no es justicia. Es una parte restaurativa, que te hace poder ir a casa con la sensación de que algo se ha hecho, pero la sensación de justicia como tal no la tengo", resume María José Gilabert.

20 años del accidente de Metrovalència: Actos de recuerdo

La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) ha llevado a cabo una ofrenda floral en el monolito de recuerdo erigido justo encima del túnel entre Pl. Espanya y Jesús en el que tuvieron lugar los hechos. Un acto que ha contado con la asistencia y participación, entre otros, de las principales asociaciones de víctimas de la DANA de València, que ven paralelismos entre una gestión y otra en términos gubernamentales e institucionales.

El Palau de la Generalitat ha acogido un minuto de silencio en señal de recuerdo a las 43 víctimas mortales y las 47 personas heridas. También ha hecho lo propio el Ayuntamiento de València mientras en Torrent, de donde era la mayoría de los damnificados, el Consistorio ha organizado un minuto de silencio y un acto oficial en el espacio que el municipio ha destinado para el recuerdo de la catástrofe del tres de julio de 2006.