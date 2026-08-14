Los trabajadores de prevención de incendios reclaman a la Generalitat mejoras laborales

Los trabajadores de servicio de prevención de incendios forestales de la Generalitat se han concentrado para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Desde Intersindical Valenciana – VAERSA denuncian que, pese a la responsabilidad que supone la vigilancia y prevención de incendios, buena parte de la plantilla continúa con contratos temporales, salarios bajos y sin complementos por disponibilidad o peligrosidad.

Una situación que, aseguran, se mantiene desde hace años. Los trabajadores de los observatorios forestales llegan a estar contratados únicamente cuatro meses y medio al año, mientras que las unidades móviles trabajan alrededor de nueve meses y medio. Toni Bernat, portavoz de Intersindical Valenciana en VAERSA explica las condiciones actuales.

Desde Intersindical denuncian que los trabajadores de las unidades móviles de vigilancia realizan una hora más de jornada cada día que el resto de los empleados y funcionarios. Según explica el sindicato, VAERSA factura esa hora adicional a la Conselleria, pero los trabajadores no la cobran, pese a tener que permanecer disponibles durante ese tiempo en el monte.

El próximo 15 de septiembre está prevista una mesa de negociación con la Conselleria. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que no quieren llegar a esa reunión únicamente con nuevas promesas y reclaman un gesto previo que demuestre voluntad de mejorar la situación del colectivo.

Además de ampliar los periodos de contratación, el colectivo reclama el reconocimiento de su categoría profesional y de las funciones que desempeña, así como mejoras salariales.