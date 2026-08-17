Hoy venía pensando en… el esperpento de arranque liguero.

No me refiero al del Levante, que también y del que ahora hablaremos. Me refiero a qué necesidad había de comenzar la Liga este pasado fin de semana con tantos partidos aplazados. Solo se han jugado cuatro de diez y ninguno de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o el propio Valencia. Al igual que sigo sin entender que las ligas empiecen con el mercado abierto. Es, con perdón, un verdadero cachondeo.

Ha sido la primera de las grandes ligas europeas en comenzar. Tal vez eso fue lo que perseguía Tebas o la Federación con la premura por empezar. Pero ahora nos encontramos con un calendario caótico en este mes de agosto con cuatro partidos aplazados de la primera jornada para la semana que viene. Ojalá algún día se tome a la Premier como modelo donde un aficionado conoce desde que sale el calendario el día y hora de todos los partidos de su equipo a lo largo de esa temporada.

Sea como fuere arrancó una nueva temporada y no pudo hacerlo peor para el Levante. Derrota contundente ante el Espanyol y muy mala imagen del equipo de Luís Castro mientras a la misma hora y en un amistoso Espí marcaba un nuevo gol como madridista. ¿Os dais cuenta del cachondeo de la primera jornada de Liga? Y para colmo el Levante no pudo ni inscribir a la mayoría de sus nuevos fichajes ante la falta de fair play financiero.

Y lo que muchos levantinistas se preguntan hoy es como es posible que habiendo ingresado 25 millones por Carlos Espi no se haya podido inscribir a un buen número de futbolistas y como es posible que haya que hacer una nueva ampliación de capital porv valor de 15 millones de euros. Solo puede haber una explicación. El agujero que Quico Catalán dejó tras su marcha es muy superior a lo que podríamos imaginarnos. Da la sensación que estos nuevos gestores con Danvila a la cabeza van encontrando más y más pufos a lo largo de los años. Y todo ello pese a haber conseguido la permanencia la pasada campaña y asegurarse los ingresos televisivos. Porque no quiero ni imaginarme qué habría sido del Levante si Castro no hubiese obrado aquel milagro…