Ocho detenidos tras agredirse con cuchillos y hachas en un parque de València

La Policía Nacional ha detenido en Valencia y Vila-real (Castellón) a ocho varones, de entre 23 y 37 años, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria tras al parecer agredirse con cuchillos, hachas y objetos contundentes en una pelea en un parque del distrito valenciano de Trànsits en julio.

A dos de ellos se les imputa además un delito de homicidio en grado de tentativa y a otro también se le considera presunto autor de los delitos de amenazas graves y robo/hurto de uso de vehículo, según ha informado la Jefatura Superior de la Comunitat en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, sobre la 01:30 de la madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al parque Luis Mayans de València, donde al parecer varias personas se estaban agrediendo con armas blancas.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron en las inmediaciones a un varón ensangrentado, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas, que fue trasladado a un centro hospitalario, y poco después hallaron en las proximidades a un segundo herido implicado en la reyerta.

El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones, mientras que agentes de Policía Científica realizaron en el lugar de los hechos la inspección ocular técnico-policial, localizando e interviniendo un hacha presuntamente empleada en la agresión.

Los agentes averiguaron que momentos antes se había producido una reyerta, con ocho individuos implicados, en la que habían empleado armas blancas, tales como cuchillos y hachas, además de objetos contundentes para agredirse, dejando a uno de ellos herido en estado grave.

Además, varios de los sospechosos habrían huido a bordo de un vehículo, con el que el conductor del mismo atropelló a otro de los hombres implicados en la pelea.

Las pesquisas de los investigadores permitieron detener el mismo día de los hechos a tres de los sospechosos en la Comisaría Local de Policía Nacional de Vila-real (Castellón), después de que cinco de los implicados en la pelea se trasladasen a un hospital de la zona para ser asistidos de las lesiones sufridas.

Días después, el 24 de julio, los agentes detuvieron otros tres hombres como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, por su participación en estos mismos hechos, los cuales fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración.

Las indagaciones de los investigadores del grupo de Homicidios permitieron identificar y detener el pasado 8 de agosto en Valencia a un séptimo implicado en la reyerta, como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y riña tumultuaria.

Este varón fue arrestado tras ser operado de urgencia en un hospital de la capital del Turia, tras sufrir lesiones por arma blanca en un hecho de similares características al investigado ocurrido en Torrevieja (Alicante).

La última detención se produjo este jueves, después de que los agentes localizasen al octavo sospechoso, conductor del vehículo usado en el atropello, y lo arrestasen como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumultuaria, amenazas graves y robo/hurto de uso de vehículo, y ya ha pasado a disposición judicial.