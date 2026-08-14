Hoy venia pensando en... los 'haters' del fútbol

Hoy venía pensando en… en los 'haters' del fútbol.

Llevo más de treinta años en este negocio llamado fútbol. Si, negocio en el que unos pocos se enriquecen a costa de las ilusiones de unos muchos. No os imagináis la pasta que mueve el fútbol entre clubes, futbolistas y representantes. Todo a espaldas del aficionado que es el que menos importa, el que paga su abono religiosamente pero que jamás pertenecerá a la tarta que se reparten otros. Son esos lujos de unos pocos que vemos en la redes sociales y que pagan otros engañados por falsas ilusiones.

Eso es el fútbol. Tan pronto nos hacen enamorarnos de un tío que acaba de llegar a nuestro club, a nuestro equipo del alma y que por cuatro videos que nos han mostrado nos hacen creer que es la reencarnación de Maradona como nos hacen odiar a aquellos en los que habíamos depositado nuestra confianza. Tal vez por eso en el fútbol algunos pasen de héroes a villanos en un abrir de ojos. ¿Nos utilizan? Sí, nos utilizan. Cada verano nos hacen mantener encendida la llama de la ilusión para que otros puedas disfrutar de su negocio. Nos vende que futbolistas que acaba de llegar van a ser verdaderos cracks y que los que estaban ya no valen. Y no, no siempre es así.

Entiendo la crispación en el Valencia. Son muchos años de promesas incumplidas y de ver como un equipo que era ejemplo en Europa se ha convertido en un mundundi. Por eso entiendo que sumidos en esa frustración acabemos apuntando a todo bicho viviente. Todos son culpables incluso aquellos que lo dejan todo por su equipo. En el fútbol aplaudimos a un recién llegado que aún no ha demostrado nada mientras matamos a aquel que lleva años dejándose la vida por nuestro equipo. Es injusto pero es la consecuencia de mantener viva la llama de la ilusión. Aquí llenamos Mestalla para recibir a Negredo o a Marcelinho Carioca mientras denostábamos a los que estaban porque nos hicieron creer que esos nos llevarían a la gloria. No pasó.

Y sí, lo digo por futbolistas como Gayá o Hugo Duro. Le salgan mejor o peor la cosas yo siempre estaré en su barco. ¿Sabéis por qué? Porque ellos ya han demostrado año tras año que se lo dejarán todo por el Valencia. Como han hecho siempre. Otros aún están por demostrar mientras, engañados, les seguimos aplaudiendo.