El Museo de Bellas Artes de València recorre los orígenes de Rubens

El Museo de Bellas Artes de València acoge desde este jueves la exposición `Rubens. El florecemiento de un genio´, una muestra que profundiza en la etapa menos conocida del pintor flamenco y reconstruye sus años de formación antes de convertirse en uno de los grandes referentes del movimiento barroco europeo. La exposición reúne 61 obras, entre ellas catorce originales de Peter Paul Rubens, además de préstamos procedentes de instituciones nacionales e internacionales.

El recorrido propone un viaje cronológico por los primeros años del artista, desde su aprendizaje en los talleres de Tobias Verhaecht, Adam van Noort y Otto van Veen en la Amberes de finales del siglo XVI hasta su llegada a Italia en 1600, una etapa clave para el desarrollo del estilo que marcaría toda su trayectoria. La muestra también reúne obras de algunos de los artistas que influyeron en su formación y permite conocer el ambiente cultural y artístico que rodeó al joven Rubens.

La comisaria de la exposición, Ana Diéguez-Rodríguez, destacó durante la presentación que el objetivo ha sido mostrar “ese Rubens desconocido” y explicar cómo llegó a convertirse en el artista universal que hoy conocemos. Por su parte, el director del museo, Pablo González, defendió que València era el lugar idóneo para acoger esta exposición por la histórica vinculación de la ciudad con el arte flamenco. La muestra podrá visitarse en el Museo de Bellas Artes de València hasta el próximo 4 de octubre.