La carga de trabajo influye en la salud mental: "El riesgo psicosocial más grande"

Un estudio de UGT País Valencià, la Generalitat y la Universitat de València confirma que la carga laboral influye sobre la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras. Alrededor del 50% de la población trabajadora afirma verse afectada negativamente a día de hoy por la carga diaria que experimenta en su puesto de trabajo. Ello, según explica esta investigación, puede conducir a estrés, depresión o, incluso, ictus o infarto.

"Cada vez hay más personas enfermas. Ahí es donde se debe establecer el foco de por qué hay más personas enfermas en materia de salud mental", destaca el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València y autor del estudio, Adrián Todolí. "Realmente esto se convierte en el riesgo psicosocial más grande que existe, el más prevalente", subraya en declaraciones a los medios de comunicación.

"Hay dos sentencias del Tribunal Supremo muy recientes que obligan a las empresas a medir la carga de trabajo", añade Todolí, quien recuerda a las empresas que deben medir y controlar la carga de trabajo sobre sus empleados y empleadas.

Sindicatos como UGT País Valencià instan a los trabajadores y a las trabajadoras a exigir a sus empresas este control sobre la carga laboral. "La evaluación de riesgos es una de las herramientas más importantes a la hora de establecer si un puesto de trabajo tiene sobrecarga laboral o no", establece la vicesecretaria general de Políticas Públicas y Salud Laboral de UGT-PV, Marisa Baena.

La Generalitat asegura, en paralelo, estar vigilante. "Con la normativa que tenemos actualmente en vigor, sí tenemos un marco completo de normativa de seguridad y salud para hablar de todo esto y para dar una respuesta sólida a este tema tan preocupante", destaca la directora general de Trabajo de la Generalitat y máxima responsable de INVASSAT, María Lurueña.