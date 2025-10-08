Disminuir el estrés y no estigmatizar a los enfermos, claves para la reflexión en el Día Mundial de la Salud Mental

Al hablar de salud mental hay que partir de dos rangos diferente según la patología: el trastorno mental común que incluye diagnósticos como la ansiedad y la depresión, y el trastorno mental grave donde se sitúan los casos de pacientes con psicosis o esquizofrenia. Partiendo de estas dos categorías, nos acercamos a la realidad de la salud mental en nuestro país, su incidencia, el perfil de los pacientes, el aumento de prevalencia de ciertas patologías y la necesidad de acabar con los tópicos y los estigmas. Lo hacemos en una esclarecedora entrevista con el Dr. Chema Bonete, jefe del departamento de Salud Mental del área de salud del Hospital General Universitario de Elche.