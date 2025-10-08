SALUD

Disminuir el estrés y no estigmatizar a los enfermos, claves para la reflexión en el Día Mundial de la Salud Mental

El Dr. Chema Bonete, jefe de sección de Salud Mental del Hospital General Universitario de Elche destaca el aumento de los casos de ansiedad y depresión en mujeres y jóvenes

Mayte Vilaseca

Elche |

Al hablar de salud mental hay que partir de dos rangos diferente según la patología: el trastorno mental común que incluye diagnósticos como la ansiedad y la depresión, y el trastorno mental grave donde se sitúan los casos de pacientes con psicosis o esquizofrenia. Partiendo de estas dos categorías, nos acercamos a la realidad de la salud mental en nuestro país, su incidencia, el perfil de los pacientes, el aumento de prevalencia de ciertas patologías y la necesidad de acabar con los tópicos y los estigmas. Lo hacemos en una esclarecedora entrevista con el Dr. Chema Bonete, jefe del departamento de Salud Mental del área de salud del Hospital General Universitario de Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer