La salud mental se consolida como la principal preocupación sanitaria en España

La salud mental se ha convertido en la mayor preocupación sanitaria para la población en España, situándose por encima de enfermedades físicas tradicionales, según reflejan diversos estudios como el Monitor de Salud Mental en España 2025. Este cambio de tendencia viene marcado, según los expertos, por la alta prevalencia de estos trastornos y, en muchos casos, por el retraso en su diagnóstico.

Junto a la salud mental, otras patologías como el cáncer, el alzhéimer o las enfermedades cardiovasculares continúan ocupando un lugar destacado entre las inquietudes de la ciudadanía. Ante este escenario, especialistas del grupo sanitario Vithas insisten en la importancia de la detección precoz y la intervención temprana.

En este sentido, Silvia Ortiz, psicóloga del Hospital Vithas Aguas Vivas, subraya que acudir a consulta en las primeras fases “amortigua los posibles daños y evita que los problemas se cronifiquen”. Según explica, la intervención temprana mejora significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento y reduce las complicaciones a largo plazo.

Por su parte, Ana Arechavaleta, psicóloga de Vithas Castellón, incide en la necesidad de prestar atención a señales como la tristeza persistente, la pérdida de interés, la irritabilidad o las alteraciones del sueño y el apetito. “Si estos síntomas se mantienen en el tiempo, son indicadores claros de que se debe pedir ayuda”, advierte.

Especial atención merece la salud mental en la infancia. El Dr. Víctor Navalón, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, destaca que esta etapa es clave en el desarrollo emocional. “Los niños no siempre saben expresar lo que les ocurre; cambios en el comportamiento, problemas escolares o aislamiento pueden ser señales de alerta”, explica. Además, advierte de que no abordar estos problemas a tiempo puede afectar a su desarrollo y derivar en trastornos como ansiedad o depresión en etapas posteriores.

En cuanto a otras enfermedades, la Dra. María Jesús Cano, directora médica de Hospital Vithas Alicante y Hospital Vithas Medimar, destaca el papel fundamental de los programas de cribado y las revisiones periódicas para detectar el cáncer en fases iniciales, incluso antes de la aparición de síntomas, lo que aumenta notablemente las probabilidades de recuperación.

Por último, el Dr. Koen Jerusalem, jefe de Medicina Interna del Hospital Vithas Valencia Turia, recuerda que las enfermedades cardiovasculares, el ictus y el cáncer de pulmón siguen siendo las principales causas de mortalidad en España, concentrando más del 80% de los fallecimientos. No obstante, señala que hasta el 70% de los casos podrían prevenirse con hábitos de vida saludables como evitar el tabaco, controlar la presión arterial o mantener una dieta equilibrada.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana han organizado diversas acciones dirigidas a la ciudadanía, como controles de glucosa y tensión arterial, reparto de recomendaciones saludables y chequeos básicos, con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado integral de la salud.