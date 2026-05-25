Los directores de Secundaria de Castellón defienden al profesorado ante las críticas por las movilizaciones educativas

Las direcciones de los centros públicos de Educación Secundaria de la provincia de Castellón han mostrado públicamente su malestar por las declaraciones realizadas desde distintos estamentos públicos en las que se califica la actual movilización educativa como una “huelga política”. En un comunicado difundido este 25 de mayo, los equipos directivos rechazan que se cuestione la profesionalidad y la implicación del personal docente y reivindican el compromiso del profesorado con el alumnado y sus familias.

Los responsables de los institutos aseguran que las familias conocen de primera mano la realidad de las aulas y los problemas que afrontan diariamente los centros educativos, como la falta de recursos, las elevadas ratios, las temperaturas extremas o el deterioro de algunas instalaciones. Además, destacan el “sobreesfuerzo” de los docentes para garantizar el bienestar y el éxito escolar de los estudiantes, recordando que estas reivindicaciones responden a necesidades reales del sistema educativo y no a intereses partidistas.

En el comunicado, las direcciones de Secundaria instan a la Conselleria d’Educació a mantener una actitud de respeto institucional hacia los trabajadores públicos y reclaman la recuperación del diálogo para resolver el conflicto educativo. Los equipos directivos consideran que poner en duda la labor del profesorado o desacreditar sus reivindicaciones no contribuye a mejorar la situación de los centros y piden que las negociaciones se centren en las necesidades reales de la comunidad educativa.