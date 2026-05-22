Los directores de los IES de Castellón recuerdan que dimitirán en bloque si se rompen las negociaciones con Educación

Un total de 43 de los 55 directores de institutos públicos de Secundaria de la provincia de Castellón se han reunido este viernes por la mañana en Castellón con la directora territorial de Educación, María Esteve, en el marco del conflicto educativo derivado de la huelga indefinida convocada en el sector. Durante el encuentro, los representantes de los centros han trasladado a la Administración un documento conjunto en el que detallan las principales carencias estructurales y organizativas que afectan actualmente a los institutos.

La Asamblea de Directores de Institutos de Secundaria de Castellón, ha advertido del creciente desgaste físico y emocional que atraviesa la comunidad educativa y ha reclamado la reactivación inmediata de las negociaciones con la Conselleria de Educación. Entre las principales reivindicaciones figuran el incremento de personal de apoyo para la inclusión educativa, la reducción de ratios, la mejora de infraestructuras y climatización de las aulas, así como una mayor agilidad en las sustituciones docentes.

Los directores han mostrado además su preocupación ante la posibilidad de que las conversaciones con la Conselleria queden paralizadas. En este sentido, han asegurado que, si no se producen avances ni respuestas concretas a sus demandas, están dispuestos a presentar una dimisión en bloque como medida de presión. Desde la Asamblea consideran que garantizar unas condiciones dignas en los centros educativos es imprescindible para mantener la calidad de la enseñanza pública en la provincia.