Detenido un joven por tráfico de MDMA durante el festival “Días de Campo 2026” en Montanejos

La Guardia Civil ha detenido a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas durante el festival de música electrónica “Días de Campo 2026”, celebrado en Montanejos entre los días 14 y 17 de mayo. La actuación se enmarca dentro del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del evento para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el consumo y distribución de sustancias estupefacientes.

La detención se produjo en uno de los controles establecidos en los accesos a la localidad, después de que los agentes detectaran la actitud sospechosa de un conductor que intentó abandonar la zona al percatarse de la presencia policial. Tras ser interceptado e identificado, los agentes localizaron entre sus pertenencias varias dosis de MDMA preparadas presuntamente para su distribución, por lo que fue arrestado por un delito de tráfico de drogas.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Durante el operativo, la Guardia Civil formuló además 90 actas por infracciones relacionadas con la tenencia y consumo de drogas en espacios públicos, así como otras tres denuncias por faltas de respeto a los agentes. En el conjunto de las actuaciones se intervinieron distintas sustancias, entre ellas cocaína, speed, hachís, marihuana, ketamina, LSD, setas alucinógenas y otras drogas sintéticas. Desde la Guardia Civil han destacado la importancia de estos dispositivos preventivos en festivales multitudinarios para preservar la seguridad de los asistentes y combatir el tráfico de drogas en entornos festivos.